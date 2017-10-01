إقرار ‘‘بن دغر‘‘ الإحتفال في أبين تآمر علي الرئيس هادي

وصف سياسي ومثقف من أبناء محافظة أبين مسقط رأس رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي قرار حكومة "بن دغر" إقامة مهرجان إحتفالي في المحافظة بأنه عمل خبيث ومؤامرة على الرئيس هادي في عقر داره أبين .

وقال "د جمال العسيري" في منشور رصده موقع "شبوه برس" و ينشره كاملا وجاء فيه :

يلصقون لأبين الجريحة المدمرة السمعة السيئة والاعمال المشينة المذلة ولأبنائها الفقر والنكد والمرض واليأس والمعيشة الضنكا ولهم ولأبنائهم الراحة ورقد العيش والفلل الراقية والسيارات الفارهة والمنح الدراسية بالخارج والسفر من بلد الى بلد...

بن دغر يتخابث ويتآمر على هادي في عقر داره أبين...

اقرار بن دغر الاحتفال بثورة سبتمبر غداً في أبين تآمر كبير على هادي اراد به بن دغر اذلال هادي وحرق آخر كرت يتيم له في عقر داره أبين... الاحتفال بهذه الثورة التي بأسمها وتحت رأيتها غزاء الشمال الجنوب ودمرت بنيته التحتية وقتل شعبه يعتبر اهانه لأبين وتشويه لسمعة محافظها الذي يحظى بتأييد شعبي كبير في أبين.

بن دغر الذي لا شعبية له في الجنوب يسعى لتجريد كل من له شعبيه من شعبيته ليصبح مثله، تآمر على عيدروس والآن يتآمر على المحافظ ابوبكر ليجرده من شعبيته.

كيف يريدون لأبين ان تحتفل بثورة كل مقاومي أبين والساهرين على أمنها وحراسة وأمن محافظها يرفعون اعلام الجنوب في كل مكان ولا يرفعون اعلام هذه الثورة التي يريدون أبين الجريحة المنكوبة ان تحتفل بها على ارضها الطاهرة؟

كيف تحتفل بثورة يحتفل بها عدوك؟

الاحتفال بثورة 26 سبتمبر في أبين سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر أبين المقسوم اصلاً.

اتبعنا على فيسبوك