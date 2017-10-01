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الأحد 01 أكتوبر 2017 10:20 صباحاً

لماذا لم يسم ‘‘بن دغر‘‘ جيش عفاش السنحاني بالمناطقي

محمد ناصر العولقي
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لم نسمع حضرة جناب بن دغر يطلق على جيش علي عبدالله صالح المكون في قوامه وقيادته من قبيلة سنحان بأنه جيش مناطقي حينما كان يقف في منصة السبعين إلى جوار رئيسه آنذاك بينما الجيش العنصري المناطقي يمارس أبشع أساليب التنكيل بأبناء الجنوب ويغتال قادتهم وكوادرهم.

 

ولم نسمعه أيضا يطلق عليه ذلك الوصف عندما كان ذلك الجيش يتمرد على الرئيس هادي وينفذ مؤامرة خصومه المنقلبين عليه لمجرد أنهم من بني جلدته وهادي جنوبي.

 

ولم نسمع بن دغر يصف رجال أبين والضالع وردفان ويافع عندما كانوا يقاتلون في سبيل تحرير حضرموت وشبوة ودفاعا عن أمنهما بأنهم قوات مناطقية بينما هو قابع في أحد فنادق الرياض.

ولم نسمعه يصفهم بذلك عندما كانوا يتسابقون لتقديم أرواحهم دفاعا عن عدن وتحريرها من قوات الغزو العفاشي الحوثي.

ولم نسمعه يصفهم بذلك عندما تقدموا الصفوف وما يزالون لتحرير المخاء ودحر الإنقلابيين منها ومن تعز.

ولم نسمعه يصفهم بذلك وهم يستشهدون بالجملة في عمليات الإرهاب ثم وهم يطاردون عناصره .

الآن فقط أصبح بن دغر مفتيا وفصيح اللسان لينطق ويبدي إنزعاجه بعد أن رأى الجنوبيين أسيادا على أرضهم وحماة لها !! والآن فقط صارت بطولاتهم وتضحياتهم مناطقية في نظره  .

يا سلاااااااام يا سلااااااام على النباهة  !!

 

محمد ناصر العولقي

 

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