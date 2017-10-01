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اخبار المحافظات

غضب جنوبي متصاعد من مساعي حكومة الشرعية لاحلال قوات شمالية بالجنوب

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 01 أكتوبر 2017 10:16 صباحاً

 

يتواصل الغضب الشعبي الجنوبي ضد حكومة احمد بن دغر عقب تصريحاته الأخيرة بإعادة القوات الشمالية معسكرات الجنوب، ومهاجمته لقوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية والنخبة، بأنها خطر تهدد الجنوب.

واعتبرت الأوساط الشعبية والإعلامية الجنوبية، ان تصريحات بن دغر تعتبر إهانة لدماء الشهداء الجنوبيين وتضحيات الشعب الجنوبي، واستهتار بالقوات الجنوبية التي عملت على حماية بن دغر وحكومته منذ عودتها الى عدن.

 

وطالبت الاوساط الجنوبية، برحيل بن دغر ومسؤولي الإصلاح من عدن، تجنباً لمزيد من الاحتقان وتلبية للمطالب الشعبية الجنوبية التي لن تهدأ إلا برحيل بن دغر واتباعه، قبل ان يحل بهم ما لا يحمد عقباه .

وحذرت الأوساط الجنوبية الإعلامية والسياسية التي ردت على تصريحات بن دغر اعلامياً، من بقاء مسؤولي الإصلاح بمعاشيق عدن، مؤكدة انها ستتخذ خيارات مناسبة وميدانية لحماية عدن من مؤامرات  الاخوان .

 

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