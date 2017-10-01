منذ
تمهيدا لعودة الاحتلال اليمني للجنوب. . وكيل وزارة يهدد بإغلاق الصحف الجنوبية
  في سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحدث حتى في عهد المخلوع صالح ” عرفات مدابش ” يهدد باغلاق الصحف الجنوبية هدد وكيل وزارة الاعلام ” عرفات مدابش ” باغلاق الصحف الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحدث حتى في عهد المخلوع صالح . وتحت مبرر الترخيص الصحفي وجه
منذ 24 دقيقه
جماهير أبين تفشل مهرجان بن دغر وسقوط الشاعر العوذلي جريحا
  افشلت الجماهير الجنوبية صباح اليوم مهرجان كانت السلطات المحلية تريد اقامته في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر . وبحسب شهود عيان ان السلطات المحلية لجأت الى حشد عدد من الجنود الموالين لها الى ملعب أبين واقامة الفعالية فيه، بعد عجزهم الوصول الى
منذ 32 دقيقه
إقرار ‘‘بن دغر‘‘ الإحتفال في أبين تآمر علي الرئيس هادي
  وصف سياسي ومثقف من أبناء محافظة أبين مسقط رأس رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي قرار حكومة "بن دغر" إقامة مهرجان إحتفالي في المحافظة بأنه عمل خبيث ومؤامرة على الرئيس هادي في عقر داره أبين .   وقال "د جمال العسيري" في منشور رصده موقع "شبوه برس" و ينشره كاملا وجاء فيه
منذ 41 دقيقه
لماذا لم يسم ‘‘بن دغر‘‘ جيش عفاش السنحاني بالمناطقي
  لم نسمع حضرة جناب بن دغر يطلق على جيش علي عبدالله صالح المكون في قوامه وقيادته من قبيلة سنحان بأنه جيش مناطقي حينما كان يقف في منصة السبعين إلى جوار رئيسه آنذاك بينما الجيش العنصري المناطقي يمارس أبشع أساليب التنكيل بأبناء الجنوب ويغتال قادتهم وكوادرهم.   ولم نسمعه
منذ 45 دقيقه
غضب جنوبي متصاعد من مساعي حكومة الشرعية لاحلال قوات شمالية بالجنوب
  يتواصل الغضب الشعبي الجنوبي ضد حكومة احمد بن دغر عقب تصريحاته الأخيرة بإعادة القوات الشمالية معسكرات الجنوب، ومهاجمته لقوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية والنخبة، بأنها خطر تهدد الجنوب. واعتبرت الأوساط الشعبية والإعلامية الجنوبية، ان تصريحات بن دغر تعتبر إهانة
الرئيسية اخبار المحافظات فضائح وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في تصاعد مستمر !! وما خفي كان أعظم
اخبار المحافظات

فضائح وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في تصاعد مستمر !! وما خفي كان أعظم

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 01 أكتوبر 2017 10:13 صباحاً

 

ماالذي يحدث يامعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ؟

ماهذة الفضائح ياوزيرنا الموقر /عبدالملك المخلافي ؟؟؟؟

 

السفير اليمني بالنمسا يقدم نفسه للمجلة الدبلوماسية النمساوي الرسمية، على أنه سفير للجمهورية العربية اليمنية بالنمسا

حيث ظهر مؤخرا في صفحات تلك المجلة الدبلوماسية الرسمية للخارجية النمساوية وهو مبتسما ومن خلفه علم الجمهورية العربية اليمنية التي يعتقد انه يمثلها اليوم بالنمسا، في الوقت الذي يرفض فيه التعامل والاعتراف بنائبه الجنوبي والرجل الثاني في البعثة اليمنية بالنمسا ويصر بكل تعنت وتعال على رفض الاعتراف به وتسليمه أي مهام بالبعثة عند سفره اوغيابه عن العمل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.

وبالتالي فإن ماجاء في حديث وزير الخارجية عبدالملك المخلافي بالقاهرة عن الجمهورية العربية اليمنية ليس خطأً ولا سهوا كما حاول تبرير الموقف بكل سخرية وإنما كان تعمدا استفزازيا منه للتذكير بجمهوريته الشمالية وحنينه  للعودة المنشودة اليها،وما مفاخرة هذا السفير  الشمالي بذلك إلا خير تأكيد على ذلك التوجه الشمالي الاستفزازي الساعي للتذكير وإحياء موروثهم الماضي ومسمى جمهوريتهم المفقودة ولهم الحق في ذلك طبعا ولكن بالمقابل دون انتقاص او إستعداء وتحسس من إصرار الجنوبيين على استعادة استقلال دولتهم الجنوبية هم أيضا  باعتبار الوحدة مع هكذا عقليات شمولية مستحيلة  والف مستحيلة.

ووفق الله الجميع إلى مافيه خير الشعبين  الشقيقين ومصلحة البلدين العربيين المتجاورين.

 

*- ذكرى عراسي – صحفية

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة