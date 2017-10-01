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المنصب أحمد عمر بن حمود - شيخا لآل عبداللطيف ال باوزير.

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 01 أكتوبر 2017 09:59 صباحاً

 

□اتفق وباغلبية مطلقة ممثلي أفرع و أسر آل عبداللطيف ال باوزير على تنصيب الشيخ أحمد عمر بن حمود بن عبداللطيف باوزير شيخا ومنصبا لهم..  و حملوه مسئولية تمثيل ال عبداللطيف في إطار ال باوزير و المجتمع الحضرمي داخل الوطن ومواطن الاغتراب بما يليق بدور ال باوزير -ونهجهم التاريخي و بكل ما تمليه العصرنه و المعاصرة في مجتمع سريع المتغيرات و التحديات المتوالية.

♢هذا وقد التزم المنصب: أحمد عمر بن حمود لاخوانه آل عبداللطيف النهوض بمسؤليته وفي مقدمتها تعميق الشورى و التضامن في ما بينهم لتفعيل دورهم في إطار مكونات المجتمع الحضرمي.

 وذلك في اجتماعهم بمدينة المكلا  مساء الجمعة العاشر من محرم 1439 الموافق 29 سبتمبر 2017 وبعد سلسلة من الاجتماعات و اللقاءات التشاورية على إثر رحيل والده المنصب :عمر أحمد بن حمود باوزير -يرحمه الله في 7 ذوالحجة 1438  الموافق 29 /8/2017 هذا وقد تعهد المنصب أحمد ..بأن يكون خير خلف لخير سلف لاخوانه آل عبداللطيف ال باوزير سائلا الله العون و التوفيق..ومنهم الرأي و المشورة  الصادقة والعمل على تعزيز وحدة الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع الحضرمي

 

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