افتتاح الجمعية الخاصة بجرحى الحرب بعدن

صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

اعلنت جمعية جرحى عدن افتتاحها صباح يوم الاحد الموافق ١ /١٠ /٢٠١٧م في مركز السل بمدينة المنصورة.

ودعت الجمعية الجميع لمشاركتها الافتتاح ومساعدتها من اجل النهوض والاستعداد لاحتوى الجرحى.

وقال رئيس جمعية الجرحى "ابو زكي" ان الجمعية سيكون على عاتقها العديد من المهام والتي اوردها على شكل نقاط ويعيد الأمناء نت نشرها:-

١_متابعة علاج الجرحى المهملين الذين بحاجة الى علاج ولم يلتفت اليهم احد.

٢_متابعة حقوق الجرحى المالية والعينية وتقيد اسماء المظلومين الذين سقطت اسمائم من الكشوفات الرسمية لدى جميع مكاتب عدن الخاصة في شؤون الجرحى.

٣_ تاهيل الجرحى ذو الاعاقة الدائمة وتقديم كل الدعم لهم.

٤_ العمل على توظيف الجرحى جميعا الذين بدون وظائف وترقية الجرحى الموظفين ترقية مناسبة تقديرا لتضحياتهم.

٥_العمل على متابعة الحكومة في اعطاء الاولوية للطلبة المؤهلين للمنح الدراسية في الخارج.

٦_تعتبر الجمعية في مقام الاب الحنون لجميع جرحى عدن دون تميز وخدمتهم على الدوام.

٧_الجمعية متخصصة في شؤون جرحى عدن ولكن ذلك لايمنع في تقديم الخدمة والعون لجميع اسر شهداء عدن الذين تم اهمالهم واسقاطهم من جميع الكشوفات الرسمية الخاصة في الرواتب والمعونات والاكرامية والعمل على ضم اسم الشهيد واستخراج حقوق اسرتة.

٨_باذن الله سوف نعمل على تحقيق جميع مطالب جرحى عدن واستخراج جميع حقوقهم واذا فشلنا في تحقيق ذالك فسوف نستخدم طرق اخرى لتحقيق ذلك.

الجدير بالذكر ان الجمعية ولدت من رحم المعاناة بعد الصعوبات التي حالت دون اعطاء الجرحى واسر الشهداء حقهم في الرعاية الكاملة بعد ان تنصلت الحكومة عن القيام بدورها .

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