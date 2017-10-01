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رئيس ملتقى حضرموت التشاوري يكرم محافظ محافظة حضرموت

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 01 أكتوبر 2017 09:46 صباحاً

 

كرم رئيس ملتقى حضرموت التشاوري المنصب الشيخ عبدالله الصافي باوزير مساء يوم أمس الجمعة 29 سبتمبر 2017م محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني بما تقوم به السلطة من جهوذ مبذولة 

ومساعي رامية لثبيث دعائم العمل التنموي والأجتماعي بما يخدم حضرموت واهلها.

 

وقد أعرب المحافظ عن شكره للأخوة القائمين على ملتقى حضرموت التشاوري هذا الملتقى التي تربطني به علاقة وثيقة كوني أحد الأعضاء القائمين والمؤسسين لهذا الملتقى وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير وأن هذا التكريم تكليف لعمل إضافي في خدمة حضرموت في تحقيق مطالبنا جميعاً في التعاون مع جنود النخبة كما أن حضرموت محتاجة لأبنائها في الداخل والخارج وسنطور حضرموت في الجانب الأمني والاقتصادي على كافة المستويات واملي كبير في القائمين على هذا الملتقى وسيكون لهم قسط كبير في الأسهام في هذا التحول وانا واثق ممن يدير هذا الملتقى لديه من الخبرة والامكانيات بما يجعلها عنصر في عملية التحول في حضرموت ؛ كما قدم البحسني شكر خاص للمنصب الشيخ / عبدالله الصافي باوزير رئيس ومؤسس الملتقىواثنى على جهوده في خدمة حضرموت ووقوفه الى جانب السلطة من خلال النصح والراي السديد.

 

 

وياتي هذا التكريم للتاكيد على تلاحم ملتقى حضرموت التشاوري وكوادره مع السلطة المحلية جنباً إلى جنب.

 

حضر هذا اللقاء الشيخ/ عبدالرحمن محمد بن عبداللطيف

و عمر عبدالله الصافي

وسعيد أحمد بن حمود

واحمد علي المعلم- المسؤول المالي في الملتقى

و أشرف رضوان فاضل- مسؤول العلاقات والإعلام لدى الملتقى.

 

*- أشرف رضوان المكلا

 

 

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