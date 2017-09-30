سياسي جنوبي : خطاب الشرعية ورموز فسادها مثير للشفقة ومحاولة بائسة للتغطية على فشلها في كل المستويات

قال السياسي الجنوبي الدكتور حسين بن لقور بن عيدان ، أن خطاب الشرعية ورموز فسادها مثير للشفقة، وهو محاولة بائسة للتغطية على فشلها في كل المستويات.

واضاف في منشور له على صفحته: ثورة الجنوب و ان بدت لقصيري النظر و النفس تمر بمرحلة سكون فهي كامنة في اعماق هذا الشعب و لا ترتبط بافراد بل قضية شعب صمد في ظروف أقسى وأصعب مما هي عليه اليوم.

واعتبر الدكتور بن عيدان ، أن الجدل الذي يشهده الشارع الجنوبي حول كثير من القضايا التي تهم غالبية أبناء الشعب الجنوبي و منها العلاقة مع الشرعية يحاول البعض النزول به لمستوى هابط بهدف تسطيح القضية الجنوبية خدمة لمشاريع لم تعد قابلة للحياة .

وقال: من المؤسف ان يكون خطاب الشرعية و رموز فسادها و فشلها يتماهى مع هذا الجدل المثير للشفقة في محاولة بائسة للتغطية على فشلها في كل المستويات.

وأكد: ثورة الجنوب و ان بدت لقصيري النظر و النفس تمر بمرحلة سكون فهي كامنة في اعماق هذا الشعب و لا ترتبط بافراد بل قضية شعب صمد في ظروف أقسى وأصعب مما هي عليه اليوم و كما يقول المثل الشعبي لمن يفهم ( الماء لا يستقر الا في النقوع) .

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