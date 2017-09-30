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مسؤل يمني يدعو إلى الحجر على قيادي اخواني دعا لقتل 24 مليون يمني

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شبوه برس - خاص - اليمن
السبت 30 سبتمبر 2017 11:10 صباحاً

 

دعا السياسي اليمني نجيب غلاب الى سرعة الحجر على القيادي في حزب الاصلاح "عبدالله صعتر" مؤكدا ان ماقاله بخصوص التضحية ب24 مليون يمني لايعبر عن توجهات الحكومة الشرعية اليمنية .

 

وعلق "غلاب" على هذه التصريحات بالقول :" باعتباري احد مواطني الجمهورية اليمنية المؤيد للشرعية أقول بكل حسم وقوة ويقين وطني ان ما قاله صعتر لا يمثل الشرعية مطلقا ومن يؤيده لا يمثل الشرعية وأطالبه بالاعتذار لكل اليمنيين كما أطالب بالحجر عليه لان ما قاله لا يمكن لمجنون ان يقوله ومهما بلغت المظالم الحوثية فانهم جماعة اقل من اقلية ومنبوذة شعبيا فكيف يهدد شعب كامل بالفناء هو ضحية للجريمة الكهنوتية.

 

مشروعنا في الشرعية واضح وضوح الشمس نسعى لانقاذ وطننا من حركة عنصرية ونعمل بكل طاقتنا لتحرير بلادنا بما في ذلك المطالبة بإعادة تأهيل من انخرط في الحوثية وتجريم كل ما يناقض نظامنا السبتمبري الاكتوبري الجمهوري ولدينا مشروع واضح هدفه الاول والأخير دولة مواطنة.

 

الإنقاذ هدفنا الاول لا القتل والشرعية تدافع عن دولة اليمنيين وعن المواطنة الحرة والسلام خيارنا الاول ونقاتل من اجل تثبيت أركانه وصولا الى سلام مستدام.

 

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