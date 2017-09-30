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مالتوس اليمن يدعوا لقتل 24 مليون يمني لتعيش الأقلية (فيديو)

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شبوه برس - خاص - اليمن
السبت 30 سبتمبر 2017 10:40 صباحاً

 

أثار حديث (مالتوس اليمن)القيادي في حركة إخوان اليمن "عبدالله صعتر" الغضب والإستهجان من قبل شرائح عديدة من أبناء الجمهورية العربية اليمنية والمتعاطفين معهم بسبب دعوته الكريهة عبر القناة الرسمية اليمنية لقتل 24 مليون إنسان يمني ليتبقى واحد مليون من أتباع نهجه السياسي الجمهوري الإخواني مستوحيا نظرية "توماس مالتوس" العالم الإنجليزي الذي دعا إلى التخلص من الفائض السكاني بالقتل عبر الحروب ليعيش الأقلية في رغد عيش.

 

وقال القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح انه لا يمانع ابدا في ابادة 24 مليون يمني مقابل اسقاط الانقلاب في شمال اليمن .

وكان "عبدالله صعتر" يتحدث لقناة الشرعية اليمنية في الرياض حيث اكد انه لايمانع في ابادة 24 مليون من الشعب اليمني وبقاء مليون واحد يعيش بحرية .

واثارت هذه التصريحات جدلا سياسيا واسع النطاق حيث اتهم الرجل بانه يدعو لاطالة امد الحرب وتبرير اعمال القتل التي تطال المدنيين

 

للإطلاع على الفيديو :

 

 

 

 

 

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