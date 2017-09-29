السياسي ‘‘بن عيدان‘‘ إخراج ‘‘بن دغر‘‘ من عدن لن يحتاج من الجنوبيين سوى ساعات

أثارت تصريحات "أحمد عبيد بن دغر" المستفزة لأبناء الجنوب ردود أفعال عديدة من قبل النخب الجنوبية بـ سعيه (بن دغر) وحكومته الشرعية لتذويب قوات الجنوب حديثة التكوين والتي على قلة عددها المقدرة بالالاف حققت إنتصارات عظيمة عجزت قوات علي محسن وبن ودغر المقدرة بمئات الالاف عن تحقيق %1 منها

الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" علق في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" جاء فيها أن إخراج بن دغر مطرودا لن يستغرق من أبناء الجنوب غير سويعات محدودة .

وجاء في الغريدة :

رموز فشل و فساد الشرعية المتواجدين في عدن هل سألوا انفسهم ما هي القوة التي حمت و واكبت زيارتهم لحضرموت اليست هي النخبة الحضرمية ام مليشيات علي محسن?

يعرف بن دغر و من معه الفاشلين و الفاسدين ان بقاءهم في عدن ليس إلا لان الجنوبيون لا زالوا يسلكون سلوك الدولة و اخراجهم من عدن لن يستغرق سواء ساعات.

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