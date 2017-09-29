آلـ عيدان يعزون السادة الأفاضل آلـ البار وآلـ الصافي

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى في مدينة عدن يوم أمس الأول الشريفة الفاضلة السيدة شقيقة الشخصية الاجتماعية المعروفة السيد علوي بن عمر البار ووالدة المهندس محمد الصافي ..

وبهذا المصاب الجلل نتقدم للحبيب السيد علوي والحبيب المهندس محمد الصافي وكافة السادة آلـ البار والـ الصافي في محافظات عدن وحضروت والمهاجر بأحر التعازي وأصدق المواساة سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويتقبلها خير قبول ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

المعزون إخوانكم النقباء آلـ عيدان في شبوه والمهجر عنهم

عبدالله لقور بن عيدان

الشيخ علي شقيع بن عيدان

د حسين لقور بن عيدان

الشيخ أحمد محمد فرج بن عيدان

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