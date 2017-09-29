الجنوب ليس قومية ‘‘غجرية‘‘ وأكذوبة واحدية اليمن ستسقط على يد احمد عبيد بن دغر.

قال باحث سياسي يقيم في موسكو أن احمد عبيد بن دغر يريد أن يجعل من الجنوب كالقومية الغجرية المتسولة في كل بقاع العالم فهذا الرجل أرخص رجل في سوق السياسية وسوف نثبت للعالم انه رجلاً رخيص أقرب إلى القومية الغجرية التي أصبحت بدون وطن بسبب ادمانها التسول على أرصفة محطات القطارات ولم تبحث أو تحافظ على وطن يحميها بسبب ادمانها التسول على ابواب العالم مما جعلها تتسكع في أصقاع العالم بدون كرامه .

وقال الدكتور والباحث السياسي " د علي الزامكي" في منشور بعثه لـ شبوه برس - أن احمد عبيد بن دغر أراد أن يجعل من الجنوب وشعبه نسخه طبق الاصل من القومية الغجرية لكننا سوف نجعلها سقوط مدوي لأكذوبة واحدية اليمن .

سوف نثبت للعالم ان واحدية اليمن التي يحمل نعشها احمد عبيد بن دغر أنها كذبه وسوف تسقط باذن الله على يده .

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