تحت رعاية حكومة ‘‘بن دغر‘‘ في عدن : مؤسسة 14 اكتوبر تشتري ديزل بمليون ريال من بقالة مواد غذائية (وثيقة)

في جزئية صغير من حجم الفساد الذي يمارس من قبل أجهزة حكومة الشرعية اليمنية في عدن برئاسة "أحمد عبيد بن دغر" كشفت فاتورة شراء عن فضيحة فساد تزكم الانوف نفذها رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر #رياض محفوظ شرف .

وورد مكتوبا في الفاتورة مبلغ مليون وثلاثمئة وخمسين الف ريال مقابل شراء ستة آلاف لتر من الديزل في حين كتب اسفل الفاتورة : (( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ولا يجوز ارجاعها بعد خروجها من المحل )) ، وهو ما يفيد بان الفاتورة تخص بقالة او معرضا للملابس وليست فاتورة صادرة عن محطة بيع مشتقات نفطية .

ويظهر فوق الفاتورة توقيع رئيس مؤسسة اكتوبر رياض محفوظ موجها امين الصندوق بالصرف المباشر وهو مايعد تعطيلا للدورة المستندية التي تحرم الصرف المباشر من الصندوق .

ولجأ رياض محفوظ رئيس مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة الى الاستعانة بفواتير تباع في المكتبات من اجل تبرير فساده في تصفية عشرة ملايين ريال شهريا هي قيمة الموازنة التي وجه بها رئيس الحكومة بن دغر لصالح المؤسسة .

علما ان المؤسسة لا تشتري الديزل كدفعة واحدة انما بشكل يومي لان الكمية كبيرة وتحتاج لحيز كبير من المساحة لحفظها.

يذكر ان مؤسسة 14 اكتوبر استلمت قبل عيد الاضحى بيومين عشرين مليون ريال في حين اشترت ثلاثة رولات فقط بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال فقط في الوقت الذي كان تبويب المبلغ يقتضي شراء عشرين رولا من مبلغ العشرين مليون ريال .

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