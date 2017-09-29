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الجمعة 29 سبتمبر 2017 10:22 صباحاً

بن دغر المخلص لسيده

عبدالحكيم الجابري
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من يقول إن احمد عبيد بن دغر لايعمل لصالح حزب المخلوع فهو واهم ولا يفهم شي في السياسه.

الرجل في كل حركاته وسكناته مايدل على تنفيذ سياسات وتوجهات عفاش حتى إصراره الاحتفال باعياد مايسمى بثورة سبتمبر في ظل الدماء التي تسيل والأرواح الصاعده في كل ساعه والدمار الذي يعم البلاد إنما هي محاولة للانتصار لعفاش في وجه خصومه في صنعاء وفي الجبهات الأخرى ايضا لانه يريد التأكيد على أن سبتمبر والوحده هي ملك لعفاش وأنه هو صانعهما وحاميهما وتجسدتا فيه.

 

هكذا يعمل المخلصون لعفاش ونظامه الاحتلالي لنرى ماذا يفعل أصحاب المشاريع الأخرى واعني هنا الجنوبيين الذين يملكون قضية عادلة ونبيله ولكن قادتنا للاسف فقدوا الوسيله للتعبير عنها وتحقيق أهدافها لأنهم يفتقدون لأهم شئ وهو الاخلاص.. فليتعلم قادتنا من اتباع عفاش الاخلاص للمبدأ والهدف.

 

عبدالحكيم الجابري..

 

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