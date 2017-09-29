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اخبار المحافظات

لبن دغر : أدمج الجيوش المكدسة في مأرب وقاوت الإستعراض في تعز وكفى إستحلاب للتحالف

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 29 سبتمبر 2017 10:04 صباحاً

 

قال سياسي جنوبي معلقا على دعوة أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن ودعوته لعودة القوات اليمنية إلى الجنوب ودمجها مع القوات الجنوبية أن عليه أولا التوجه إلى مأرب وتعز وحشد الجيش الذي تم الاستعراض به في تعز أمس الأول،  ودمجه مع الجيوش المكدسة في مأرب والاستعداد لهزيمة العدو في صنعاء وبقية محافظات اليمنية .

 

وقال الأستاذ لطفي شطارة في منشور تلقى "شبوه برس" نسخة منه : اذا كان هدف دمج القوات في المناطق المحررة لمواجهة العدو وهزيمته كما ورد في بيان النفي  لرئيس الحكومة بن دغر ، فهذا يعني أن المناطق المحررة قد هزمت العدو بقوتها وحققت لنفسها النصر على الانقلابيين ..

الأجدر برئيس الحكومة التوجه إلى مأرب وتعز وحشد الجيش الذي تم الاستعراض به في تعز أمس الأول،  ودمجه مع الجيوش المكدسة في مأرب والاستعداد لهزيمة العدو في صنعاء وبقية محافظات  الشمال .. بن دغر اجى بايكحلها عماها وكشف عن نوايا الشرعية و توجيهات علي محسن في دمج ألوية من أب والبيضاء ومأرب وجزء من تعز ضمن الجيش في الجنوب ، يعني ولا كأنك يابو زيد قد غزيت.

كمل الكذب يا حكومة.. والافضل ان تنشغلوا في توفير الخدمات والمرتبات في المناطق المحررة وليس مزيدا من المعسكرات والإنفاق عليها لممارسة مزيدا من نهب الأموال واستحلاب التحالف دون أن تحقق تقدما على الأرض في الشمال.

 

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