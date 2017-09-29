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العميد أبو اليمامة: ماضون في ملاحقة العناصر الإرهابية من جبال المراقشة أبين وحتى جبال يافع

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 29 سبتمبر 2017 08:24 صباحاً

 

وجه قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي أبو اليمامة تحذيرا شديد اللهجة لكل من يتستر أو يأوي عناصر إرهابية في منطقته.. وأكد أن قواته ستضرب بيد من حديد دون رحمة لكل من ثبت ارتباطه بتلك الجماعات المتطرفة.

 

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم الخميس إلى منطقة جبل اليزيدي يافع ورافقه خلالها العقيد علي عسكر اليزيدي،  للإطلاع على مسرح العملية التي قتل فيها القيادي بتنظيم القاعدة أحمد عبد النبي واعتقال شقيقه وأحد أولاده.. وأصيب خلال العملية ثلاثة من أفراد الحزام الأمني إصابة أحدهم خطيرة.

 

وحث أبو اليمامة الأهالي في منطقة جبل اليزيدي خاصة ويافع عامة على الإبلاغ عن أي عناصر إرهابية في المنطقة وعدم التستر عليهم لأنهم سيدفعون الثمن غاليا فيما بعد.

 

وأضاف أن قواته منتشرة في جبال المراقشة أبين وحتى جبال يافع وحققت نجاحات كبيرة بفترة وجيزة.. وقال لن نتوارى عن ملاحقة عناصر الإرهاب في كل شبر من جنوبنا الحبيب.

 

وفي السياق نفسه قام أبو اليمامة ومعه علي عسكر  بزيارة إلى مستشفى طيبة لمعاينة الجريح عبدالله علي اليزيدي الذي أصيب أمس أثناء الاشتباك مع الإرهابي أحمد عبد النبي في جبل اليزيدي.

 

يذكر أن قوات من الحزام الأمني اشتبكت مع عناصر في تنظيم القاعدة وأدت إلى مقتل القيادي بالتنظيم الإرهابي أحمد عبد النبي واعتقال شقيقة واحد أولاده فيما تمكن أحدهم من الفرار وتتم ملاحقته.

 

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