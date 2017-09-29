قوات الامن في لحج تلقي القبض على سيارة المتهم بقتل عامل ورشة كهرباء في منطقة الرباط.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج فجر اليوم من القاء القبض على سيارة نقل نوع (دينه) تابعة للمتهم بقتل عامل ورشة الكهرباء بمنطقة الرباط الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وقال مصدر أمني في ادارة أمن لحج ان قوات الأمن تلقت بلاغ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في الوقت الذي حصلت فيه الحادثة لتتحرك القوات الأمنية إلى موقع الحادث وبعد أخذ الأدلة من الشهود قامت رجال الأمن بالبحث وملاحقة المتهم وفي تمام الساعة الثالثة فجرا تمكنت قوات الأمن من العثور على سيارة الدينة التي كان يستغلها القاتل في منطقة الخضراء.

وأضاف المصدر ان الأجهزة الأمنية مستمرة في البحث والملاحقة عن القاتل الهارب حتى القبض عليه.

*- لحج- صالح منصر بن علي.

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