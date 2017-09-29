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الجمعة 29 سبتمبر 2017 08:00 صباحاً

استفهامات واقعية .... !

وضاح بن عطية
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● إذا كان التحالف العربي يثق بقيادة الشرعية فلماذا وافق على مبادرة كيري !

 

● إذا كانت الشرعية تستقطب القيادات بتسويق الوهم وأنها ستكون الخلف للتحالف العربي والمقاومة الجنوبية على الأرض فأين حصل مثل هذا بالعالم !

 

● إذا كان اليمن تحت الفصل السابع فلا تستطيع الشرعية رفض تدخل التحالف العربي و تدخله لا يخالف بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

 

● إذا كانت أغلب قوى الشرعية متهمه بأن لها علاقات مع تنظيمات إرهابية فكيف سيوافق التحالف (الدولي) لمكافحة الإرهاب أن يسلمها المناطق المحررة !

 

● إذا كان التحالف العربي يخضع للشرعية فلماذا يستقبل قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي والشرعية تصفهم بالانقلابيين ، وينقلهم بطائرات خاصة !

 

● إذا كان التحالف العربي يثق بجيش الشرعية فلماذا يتعامل مباشرة مع القيادات الحراكية والسلفية في المخأ وغيرها !

 

● إذا كان المجلس الإنتقالي لا يشرف على الملف الأمني بضوء أخضر دولي فلماذا لا يكافح الإرهاب قيادات الشرعية أو الألوية التابعة لها !

 

● إذا كان الجنوب سيتم تسليمه لأحزاب الشرعية "المؤتمر والإصلاح" فلماذا يتم تشكيل قوات جنوبية جديدة بعيده عن الولاء الحزبي نخبة وحزام أمني وغيرها !

 

● إذا كانت حكومة الشرعية لديها جيش وطني فلماذا لا تأمن محافظة واحدة وتستقر فيها !؟

 

■باختصار ...

 

العالم يعلم أن قوى الشرعية انتهازية ويعاملها مثلها مثل الانقلابيين "فاسدين وتجار حروب" وسيبحث عن البديل في الشمال أما الجنوب فالبديل موجود وماهي إلا مرحلة وسيصبح الواقع كما يريده شعب الجنوب .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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