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الجمعة 29 سبتمبر 2017 07:58 صباحاً

لا يكذبوا عليكم !

ياسر اليافعي
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يكذب عليكم من يقول لكم ان " الوعي الحقيقي " ان تؤمن بالشرعية وادواتها، وانها الكل بالكل في الجنوب، وان تحالف الرياض هو المخول بإدارة ملف القضية الجنوبية .

يكذب عليكم من يقول لكم ان تواجد التحالف في عدن سلبي ومقيد لثورتكم وطموحكم يكذب عليكم ويزيف وعيكم من يُلخص دور التحالف في عدن بعلبة " رنج " متناسي التضحيات التي قدمت، والدور الكبير في إعادة تأهيل القوات الجنوبية من المكلا وحتى باب المندب، وايضاً من يقولكم التحالف في عدن احتلال وفي مأرب تحالف من اجل عودة الشرعية .

يكذب عليكم من يقول لكم ان القيادات الجنوبية وشعب الجنوب تخلوا عن قضيتهم .

 

لكن وعلى رغم من كثافة حملات تضليل وتزييف الوعي، نحمد الله ان نحن نرى الوعي الجنوبي في افضل حالاته، وان الناس متمسكين بأهدافهم ويعرفون الحقائق .

 

ذوناك الناس وادواتهم ومرتزقتهم هدفهم من البداية تشتيت الشارع الجنوبي، وحرفه عن القضايا الاساسية وكل مرة يبحثون عن شماعة وعن قضية وعن مشكلة يدخلونكم بها، في محاولة لتضليل الوعي لتحقيق مكاسب سياسية .

واهم بل الف واهم من يفكر ان يفرض امر واقع على شعب الجنوب، يتجاوز التضحيات والانتصارات التي تحققت .

 

نحن لا نبيع كلام للناس ولكن اصحاب قضية لا تموت، ندافع عنها وعن اهدافها حتى نحقق الحد الادنى من مطالب شعبنا .

من يريد ان يضلل وعيكم باختصار هو من يكذب عليكم بالشرعية وانجازاتها ومن يقول لكم باختصار ان الثورة الجنوبية انتهت وان قيادات الجنوب في فنادق الخليج !

يجب ان تدركوا ان قضايا الشعوب لا تموت ونصيحة الى مطبلي الشرعية ومناصري الاصلاح وادواتهم ومرتزقتهم لا تصدقوا انفسكم ولا كلام بن دغر لأنكم تعيشون في وهم مثل ما عشتموه ما بعد 2012 عندما قالوا لكم ان ثورة الشباب ابتلعت الحراك الجنوبي لتكتشفوا ان الجنوب رفض الانتخابات الرئاسية بكلها .

ما نؤمن به ان هناك شعب متمسك بقضيته وجيش جنوبي على الأرض قادر ان يحمي مبادئ الثورة ومكتسباتها ويحافظ على الإنجازات التي تحققت، وان هناك قيادة جنوبية لا يمكن ان تفرط بالمبادئ والاهداف التي ناضلت من اجلها في وقت مبكر .

ونؤمن ان المرحلة الحالية وشراكتنا مع التحالف تتطلب الصبر والحكمة وعدم الاندفاع، لأن احد اهداف مضللي الوعي الصدام بين أبناء الجنوب والتحالف العربي، وهذا لن يحدث ابداً .

#ياسر_اليافعي

 

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