منذ 8 دقائق
الكشف عن تواجد 40 ضابط شمالي بمعسكر الثلايا بعدن وبن دغر يفصح عن استقدام المزيد منهم ودمجهم بمعسكرات الجنوب
  بالتزامن مع خطاب رئيس الحكومة د/ احمد بن دغر بمناسبة 26 سبتمبر، والتي دعا فيه القوات الشمالية للعودة الى المعسكرات في المحافظات الجنوبية المحررة، كشفت مصادر عسكرية جنوبية عن تواجد العشرات من جنود وضباط الشمال غالبيتهم موالين للحوثيين وعلي عبدالله صالح وحزب الاصلاح في
منذ 12 دقيقه
قيادي بالحراك الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر الاخيرة
  رد القيادي في الحراك الجنوبي الاخ مهدي محمد علي البوكري على تصريحات بن دغر الاخيرة حول استدعائه لافراد القوات المسلحة المنتمون للمحافظات الشمالية ودمجهم مع الافراد الجنوبيون. واعتبر القيادي مهدي البوكري ان تصريح بن دغر الاخير استفزازآ واضح ومتعمد لاراده شعب الجنوب
منذ 16 دقيقه
العميد أبو اليمامة: ماضون في ملاحقة العناصر الإرهابية من جبال المراقشة أبين وحتى جبال يافع
  وجه قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي أبو اليمامة تحذيرا شديد اللهجة لكل من يتستر أو يأوي عناصر إرهابية في منطقته.. وأكد أن قواته ستضرب بيد من حديد دون رحمة لكل من ثبت ارتباطه بتلك الجماعات المتطرفة.   جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم الخميس
منذ 27 دقيقه
تأسيس كهرباء سلطنة العوالق العليا..
  على غير العادة ما نراه ونسمعه في زمننا هذا بأن الدولة الفلانية أو المسئول العلاني قام بافتتاح مشروع أو قام بتوزيع، وهات يا تصاوير حني وأخبار في المواقع والصحف، ولكننا إذا عدنا إلى التاريخ وما ورد فيه من أخبار الأقوام السالفة، سنجد بأن هناك أُناس قدموا وعملوا أشياء لم
منذ 35 دقيقه
قوات الامن في لحج تلقي القبض على سيارة المتهم بقتل عامل ورشة كهرباء في منطقة الرباط.
  تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج فجر اليوم من القاء القبض على سيارة نقل نوع (دينه) تابعة للمتهم بقتل عامل ورشة الكهرباء بمنطقة الرباط الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.   وقال مصدر أمني في ادارة أمن لحج ان قوات الأمن تلقت بلاغ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في
الرئيسية مقالات وعن تكريم العملاق.. بلفقيه
مقالات
الجمعة 29 سبتمبر 2017 07:56 صباحاً

وعن تكريم العملاق.. بلفقيه

هاني سالم مسهور
مقالات أخرى للكاتب
إخوان شريفة.. وماذا بعد؟
السعودية بالعيون الحضرمية
عروبة اليمن .. على المحك
في اليمن.. انقلاب على انقلاب
عن شرف إيران ولسان قطر
قطر.. تتخبط
‘‘قناة الجزيرة‘‘.. أو هي حمالة الحطب
في صنعاء أكثر من غليان
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.. أين ذهب؟
كردستان.. مخاض بين تركيا وإيران

 

ظهر أبوبكر سالم بلفقيه في يوم الفرح الوطني السعودي، ظهر حيث يليق بمثله أن يظهر، في غمرة الأفراح تلتفت القيادة السعودية إلى واحد من أعمدة الفن السعودي والعربي، فعلى رغم مفاجأة اللحظة التي ظهر فيها ابوبكر سالم بلفقيه وخلفه أحد عشر من كبار فناني الخليج يقدمونه لأجيال ستأتي وستنشد بأنشودته الخالدة (يا بلادي واصلي)، هذه الأجيال الحاضرة وتلك الآتية كلها تستشعر في كلمات أنشودة بلفقيه الوطنية كل صدق كلماتها التي وضعتها كواحدة من أهم الأغنيات الوطنية السعودية على مدى أربعة عقود.

 

في العام 1400هـ تم الطلب من أبوبكر سالم أن يقدم أغنية وطنية بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية في مكة المكرمة، وفي أقل من يومين كان بلفقيه قد كتب ولحن أنشودة (يا بلادي واصلي) وقدمها للمسؤولين آنذاك لتضع نقطة تحول في الأغنية الوطنية السعودية وتحدث نمطاً جديداً لم يتوقف منذ تلك الأغنية التي شكلت في معانيها وعمقها مدى الاعتزاز السعودي بأنه عمق الأمتين العربية والإسلامية.

 

ولدت الظاهرة أبوبكر سالم بلفقيه عام 1939م وخرج من تريم في حضرموت، وتريم هي موطن من مواطن النجباء، فلقد عرفت بامتيازها عن حواضر الوادي الحضرمي، سُمي أبوبكر سالم بهذا الاسم تيمناً بجده أبوبكر شهاب واحد من أعلام الفقه في حضرموت، وفي عمر السابعة عشرة كتب أول قصائده المُغناة، انتقل إلى عدن ومنها كانت انطلاقته في خمسينيات القرن العشرين الماضي، تألق بلفقيه تألقاً حمله لينتقل إلى العاصمة اللبنانية بيروت فسجل فيها أغانيه ووضع بصمته بين كبار الفنانين العرب، ومع نهاية السبعينيات انتقل إلى الكويت ومنها استقر به المقام في الرياض الذي ارتبط بها وبكل ما فيها من امتزاج حضرمي جاء به الحضارم من بلادهم ليصنع بلفقيه شكلاً غير تقليدي لعلاقة الحضارمة بالسعودية.

 

نجاحات أبوبكر سالم بلفقيه الفنية تجاوزت كل الحدود فهو فنان مُختلف من ناحية الطبقة الصوتية التي منحها الله له، هذه النجاحات التي جعلت من أسلوبه الغنائي شكلاً فريداً سواء بين أبناء جيله أو حتى السابقين، فلم تعرف الأغنية العربية شاعراً وملحناً ومطرباً متمكناً بهذه الأدوات العالية في الإتقان الفني الذي يصل إلى الإبهار.

 

ما يمثله أبوبكر سالم بلفقيه حضرمياً قد يصعب علينا أن نصوغه كتابةً، فلقد حمل بلفقيه أكثر من مجرد اللهجة الحضرمية إلى المجتمعات الخليجية، وأجزم أنه استطاع منفرداً في أن يحمل روح الحضرمي وثقافته إلى مسامع كل العرب، خصوصية حضرموت وهويتها يمكن رؤيتها في ملامح بلفقيه وأدائه على خشبة المسرح، كما يمكن رؤية الثقافة الحضرمية من أدب وثقافة مُزجت بشكل غريب بساحل ووادي حضرموت في حالة غير مألوفة حضرمياً، فكيف يمكن أن تتلخص في ثقافة بلفقيه وقدرته في إلقاء الشعر من خلال مخزونه الشعري الغزير.

 

لفتة هيئة الرياضة التي مثلها رئيسها تركي آل الشيخ وهيئة الترفية في تكريم ابوبكر سالم بلفقيه بين عمالقة الفن الخليجي كانت لفتة رائعة وفي يوم رائع حمل احتفال كل الوطن السعودي بذكرى توحيد هذه البلاد المباركة، ما حظي به بلفقيه تكريم لفنان أحب هذا الوطن، وغنى في حبه، وأنشد في عشقه لمملكة كانت وستبقى تردد النشيد الخالد:

 

يا ملكنا يا مليك العرب يا حامي ديار المسلمين.. ياملكنا ياملكنا

خادم الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين

بارك الله في خطاك

سير والمولى رعاك

اليوم ولبكرة على طول السنين

رددي أحلى نشيدة.. يا بلادي

في حكومتنا الرشيدة.. يا بلادي

واصلي والله يحميك إله العالمين

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال