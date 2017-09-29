بن دغر يرد على الزبيدي بتهديد استفزازي لكل الجنوبيين!

أعلن رئيس حكومة الشرعية احمد بن دغر عن رد استفزازي لكل الشعب الجنوبي، على تلويح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض واقع استعادة استقلال دولة الجنوب عسكرياً دون أي حاجة لاستفتاء شعب الجنوب المحتل عسكريا في الأصل منذ حرب صيف عام 1994م،بعد تأكيد الأول في خطاب متلفز له اليوم الخميس بعدن، اعتزام حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة توحيد القرار السياسي والعسكري ودمج الوحدات العسكرية الجنوبية مع القوات الشمالية لتكون ذات طابع وطني ولتجنب الخطر المترتب على البلد جراء وضعها القائم حاليا. مجسدا بذلك التصريح المثل لشعبي القديم القائل :سمحنا له يدخل يصلي قام يؤذن ويرقص..

لكن كلامه هذا الذي بثه تلفزبون يمن الشرعية من الرياض بنشرته الإخبارية الماضية- وحتى ان كانت ضمن سلسلة كذباته وهرطقاته الوهمية المعروفة- تعد أقوى رسالة للقيادة الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وداعميهم الإقليميين،وجسا عسكريا رهيبا لنبضهم الوطني حول ماذا انتم فاعلون!

وهذا مايعني أن هذا الذيل العفاشي المتلون كالحرباء،قد بادر بنفسه وبتحد سخيف لاطلاق الطلقة الأولى لمعركة وطنية مقدسة ينبغي على الشعب الجنوبي وقيادة مقاومته الباسلة أن تستعد لها وتبدأ العمل والتحضير والاستعداد لها من الآن..لأن ماقاله بن دغر يعني بمثابة إعلان حرب سياسية أخطر من كونها عسكرية خفية تهدف لانتزاع القوة الجنوبية وتجريد الجنوبيين من قوتهم الكفيلة بانتزاع دولتهم المستقلة والتي يفاخر المجلس الانتقالي الجنوبي بكونها الرهان الجنوبي الحقيقي في فرض استعادة استقلال دولة الجنوب وليس استفتاء شعبه إلى ذلك كما حصل مع شعب كردستان العراق كما قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي قبل يومين وأراد بن دغر الرد عليه بطريقة قوية ومباشرة بتهديده بزعمه المستفز عن توجه حكومته خلال الايام القليلة المقبلة لدمج القوات الجنوبية التي فاخر الرئيس الزبيدي بمقدرتها اليوم على فرض واقع استعادة إستقلال دولة الجنوب بالقوة في حال فشلت الطرق الأخرى في منح الشعب الجنوبي حقه في ذلك.

#ماجد_الداعري

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