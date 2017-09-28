جنوبيون يطالبون بطرد بن دغر من عدن بعد مهاجمته للحزام الأمني ودعوته للحوثيين وصالح للعودة للجنوب

في أكبر فضيحة بتأريخ الشرعية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، دعا رئيس الحكومة دكتور احمد عبيد بن دغر قوات الحوثيين وصالح الانقلابية الى العودة للجنوب، تحت إطار توحيد الجيش اليمني وفي وقت لا تزال فيه المعارك مستمرة لتحرير صنعاء ومحافظات شمال اليمن.

وهاجم بن دغر القوات الجنوبية عامة، بما فيها وحدات الامن والجيش والحزام الامني والنخبة الحضرمية والشبوانية، واصفا اياها بأنها تهدد أمن اليمن، في الوقت الذي تحقق فيه تلك القوات انتصارات عظيمة لمحاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار الامني في المحافظات المحررة.

وجاء هجوم بن دغر على القوات الجنوبية وخاصة الحزام الامنية، بالتزامن مع الحملات الاعلامية والمساعي الاخوانية لحزب الاصلاح والممولة من دولة قطر، حيث تجري ترتيبات لاعلان تحالف جديد بين كلا من ( الاصلاح والحوثيين وصالح) كما اشارت صحيفة ( عكاظ ) السعودية قبل يومين في خبر لها وفقا لتسجيلات حصلت عليها لقيادي حوثي كبير.

-مطالبات بطرد بن دغر

وطالب ناشطون جنوبيون بطرد بن دغر وحكومته من عدن، بعد تصريحاته اليوم التي تسيء الى تضحيات الجنوبيين ودماء شهداءهم وجرحاهم، ووصفه ضمنيا قوات الحزام الامني التي تحقق انجازات كبيرة ضد الارهاب، بانها قوات تشكل خطرا أمنهم .

واعتبر الجنوبيون ان بن دغر يعمل لمصلحة علي عبدالله صالح والحوثيين، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال الاساليب التي ينتهجها بن دغر منذ وصوله عدن، ومحاربته للمحافظات الجنوبية ومؤسساتها الخدمية.

ودعوا كل القوى الجنوبية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الى التحرك لإنهاء حقبة بن دغر وطرده من عدن، بعد تصريحاته المعادية للجنوب والشعب الجنوبي وانتصاراتهم.

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