ناشطون جنوبيون يعقبون على تصريحات بن دغر الداعية لإستجلاب قوات يمنية إلى الجنوب ؟!

بعد وقتٍ قصير من نشر كلمته , تسببت تصريحات اطلقها رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر صباح اليوم بموجة من الغضب والتنديد بين اوساط الجنوبيين على منصات التواصل الاجتماعي .

وكشف بن دغر مساعي لحكومته لحل القوى الامنية الجنوبية ودمجها باخرى شمالية لتشكيل قوة عسكرية موحدة لكل اليمن وهو ما يعني إستجلاب عشرات الالاف من جنود اليمن الذين تم طر آخر جحافلهم من الجنوب العامين 2016-2015م .

كلمات بن دغر، بدمج الوحدات العسكرية في عدن في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد هو لون اليمن الكبير وتجاهله ذكر الحزام الأمني وانجازاته الامنية ، أثارت غضب الناشطين والمراقبين الجنوبيين .

وعلق باسم الشعيبي على تصريحات بن دغر قائلا: تصريحات بن دغر اليوم التي تتحدث عن حل القوات الامنية الجنوبية واعادة تشكيلها بدمجها مع قوات شمالية وتشكيل قوة يمنية موحدة هي جس نبض وفي حالة الصمت ستدشن الاجراءات العملية لذلك .

اما عادل اليافعي المذيع في قناة العربية هدد بن دغر قائلا : السيد بن دغر .. إحذر ، فقد تجاوزت الخطوط الحمراء بدعوتك لعودة الجيش الشمالي الى معسكرات الجنوب وهذا خطر جدا عليك وعلى هادي !

بدوره اشار عدنان الاعجم رئيس تحرير صحيفة الامناء بان هناك ترتيبات لإعادة احتلال الجنوب باسم الشرعية وبإن القرار اتخذ بخطة قطرية.

واكد على ان إخراج حكومة العار من عدن كما وصفها واجب مقدس .

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