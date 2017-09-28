الانتقالي الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر ويصف الشرعية بالعاجزة

في رد لعضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي قائلا ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي.

وقال رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الاستاذ لطفي شطارة في منشور بالفيسبوك:"الشرعية التي تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق لاستفزاز الجنوبيين ، لا تستطيع فرض أمر واقع في الجنوب الا اذا استبدلت شعبه بشعب منبطح ومستسلم لها ."

واضاف في اول ردا رسميا للمجلس الانتقالي على تهديدات رئيس الحكومة للجنوبيين :" بن دغر الذي يطالب بعودة جيش الشمال الى الجنوب فأنه يحرض لتفجير الاحتقان ، وهذا عمل غير مسؤول ."

وحذر شطارة من استفزاز الجنوبيين من قبل الشرعية واصفا الشعب الجنوبي بالأسد النائم الذي اعتقدت الشرعية انه مات وقال :" لا تستفزوا " الجنوبيين " فأنهم كالأسد النائم الذي اعتقدتم أنه مات."

وكان رئيس حكومة الشرعية قد افصح عن نوايا حكومته حيال الجنوب كاشفا عن خطة عسكرية لإفقاد الجنوبيين هوية قواتهم العسكرية واستقدام قوات شمالية الى الجنوب ما فجر غضب في وسائل التواصل الاجتماعي وردود افعال شعبية تحذر من "غزو شمالي ثالث" وتدعوا الشعب لليقظة.

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