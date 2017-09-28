الزبيدي : الجنوب العربي ليس اقليم تابع لليمن والاستفتاء لا يصلح لشعب الجنوب
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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 28 سبتمبر 2017 09:48 مساءً
إكد اللواء عيدروس الزبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ان " الجنوب العربي ليس اقليم تابع لليمن والاستفتاء لا يصلح لشعب الجنوب".
واضاف الزبيدي في تغريدة على حساب المجلس الانتقالي بتويتر ان شعب الجنوب قد قرر مصيره بالقوة وانتزع ارضه بالبندقية .
ويأتي رد الزبيدي في ظل تناولات صحفية عن الاستفتاء وتقرير المصير في كردستان العراق واسقاطها على واقع الجنوب .
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