الزبيدي : الجنوب العربي ليس اقليم تابع لليمن والاستفتاء لا يصلح لشعب الجنوب

ناشطون جنوبيون يعقبون على تصريحات بن دغر الداعية لإستجلاب قوات يمنية إلى الجنوب ؟! بعد وقتٍ قصير من نشر كلمته , تسببت تصريحات اطلقها رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر صباح اليوم بموجة من الغضب والتنديد بين اوساط الجنوبيين على منصات التواصل الاجتماعي . وكشف بن دغر مساعي لحكومته لحل القوى الامنية الجنوبية ودمجها باخرى شمالية لتشكيل قوة عسكرية موحدة

عن بن دغر وجيشه الوطني ! منذ 94 كان الجيش يضم جنوبيين وكانت الاحزاب تضم جنوبيين وكانت السلطة تضم جنوبيين لكن الجنوب كان مغيب ولا وجود له لانه لم يكن ند وشريك له احزابه وجيشه وامنه وله من يمثله في السلطة التي يفترض ان تكون مقسمه بين طرفي الوحدة ضمن تقاسم واضح وعادل . الجيش الذي يقول بن دغر انه

الانتقالي الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر ويصف الشرعية بالعاجزة في رد لعضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي قائلا ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي. وقال رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الاستاذ لطفي شطارة في منشور بالفيسبوك:"الشرعية التي تهنجم من مساحة مغلقة في

تستهدف جيش وأمن الجنوب : الشرعية بدافع اخواني تحضر للغزو الثالث للجنوب وضعت كلمة لرئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر صورة مكتملة عن نوايا الشرعية بدوافع اخوانية تجاه الجنوب وجيشه وامنه مكملة تصريحات لقيادات بالجيش بمارب واخرى لنشطاء في جماعة الاخوان المسلمين. وفيما يبدو انه اعلان يسبق التدشين قال بن دغر ان بقاء جيش ووحدات امن الجنوب خارج