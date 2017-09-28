منذ دقيقه
ناشطون جنوبيون يعقبون على تصريحات بن دغر الداعية لإستجلاب قوات يمنية إلى الجنوب ؟!
  بعد وقتٍ قصير من نشر كلمته , تسببت تصريحات اطلقها رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر صباح اليوم بموجة من الغضب والتنديد بين اوساط الجنوبيين على منصات التواصل الاجتماعي . وكشف بن دغر مساعي لحكومته لحل القوى الامنية الجنوبية ودمجها باخرى شمالية لتشكيل قوة عسكرية موحدة
منذ 7 دقائق
عن بن دغر وجيشه الوطني !
  منذ 94 كان الجيش يضم جنوبيين وكانت الاحزاب تضم جنوبيين وكانت السلطة تضم جنوبيين لكن الجنوب كان مغيب ولا وجود له لانه لم يكن ند وشريك له احزابه وجيشه وامنه وله من يمثله في السلطة التي يفترض ان تكون مقسمه بين طرفي الوحدة ضمن تقاسم واضح وعادل .   الجيش الذي يقول بن دغر انه
منذ 9 دقائق
الانتقالي الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر ويصف الشرعية بالعاجزة
  في رد لعضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي قائلا ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي. وقال رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الاستاذ لطفي شطارة في منشور بالفيسبوك:"الشرعية التي تهنجم من مساحة مغلقة في
منذ 12 دقيقه
تستهدف جيش وأمن الجنوب : الشرعية بدافع اخواني تحضر للغزو الثالث للجنوب
  وضعت كلمة لرئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر صورة مكتملة عن نوايا الشرعية بدوافع اخوانية تجاه الجنوب وجيشه وامنه مكملة تصريحات لقيادات بالجيش بمارب واخرى لنشطاء في جماعة الاخوان المسلمين. وفيما يبدو انه اعلان يسبق التدشين قال بن دغر ان بقاء جيش ووحدات امن الجنوب خارج
منذ 30 دقيقه
الزبيدي : الجنوب العربي ليس اقليم تابع لليمن والاستفتاء لا يصلح لشعب الجنوب
  إكد اللواء عيدروس الزبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ان " الجنوب العربي ليس اقليم تابع لليمن والاستفتاء لا يصلح لشعب الجنوب". واضاف الزبيدي في تغريدة على حساب المجلس الانتقالي بتويتر ان شعب الجنوب قد قرر مصيره بالقوة وانتزع ارضه بالبندقية . ويأتي رد
الرئيسية اخبار المحافظات سياسي جنوبي يشيد بالحملة الأمنية التي نفدتها قوات الحزام الأمني ضد الارهاب في المناطق المحررة
اخبار المحافظات

سياسي جنوبي يشيد بالحملة الأمنية التي نفدتها قوات الحزام الأمني ضد الارهاب في المناطق المحررة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 28 سبتمبر 2017 09:47 مساءً

 

قال السياسي الجنوبي عضو المجلس الانتقالي "لطفي شطارة" بأن " الارهاب يترنح ويفقد ادواته وتتساقط رموزه في المحافظات الجنوبية عقب حملة أمنية واسعه نفدتها قوات الحزام الأمني ضد القاعدة بمحافظة أبين .

 

وكتب "شطارة" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على صفحته الخاصة "الفيس بوك" أن "الارهاب في المحافظات الجنوبية يترنح وتتساقط أدواته وموزه الواحد تلو الآخر" .

 

وأضاف "شطارة" بأن ذلك يتم بفضل الشباب الشجعان في الحزام الأمني، الذي ينفذ عمليات ناجحة ضد اوكار الارهاب في أبين وبمختلف مناطقها التي حولها الى خراب عقب سيطرة القاعدة عليها .

 

واشار "شطارة" في منشوره ان " كل تلك النجاحات تتحقق بفعل عمل مدروس استخبارتياً وتسليحاً ونوايا صادقة من الاشقاء في التحالف العربي وخاصة دولة الامارات المتحدة .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة