سياسي جنوبي يشيد بالحملة الأمنية التي نفدتها قوات الحزام الأمني ضد الارهاب في المناطق المحررة

قال السياسي الجنوبي عضو المجلس الانتقالي "لطفي شطارة" بأن " الارهاب يترنح ويفقد ادواته وتتساقط رموزه في المحافظات الجنوبية عقب حملة أمنية واسعه نفدتها قوات الحزام الأمني ضد القاعدة بمحافظة أبين .

وكتب "شطارة" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على صفحته الخاصة "الفيس بوك" أن "الارهاب في المحافظات الجنوبية يترنح وتتساقط أدواته وموزه الواحد تلو الآخر" .

وأضاف "شطارة" بأن ذلك يتم بفضل الشباب الشجعان في الحزام الأمني، الذي ينفذ عمليات ناجحة ضد اوكار الارهاب في أبين وبمختلف مناطقها التي حولها الى خراب عقب سيطرة القاعدة عليها .

واشار "شطارة" في منشوره ان " كل تلك النجاحات تتحقق بفعل عمل مدروس استخبارتياً وتسليحاً ونوايا صادقة من الاشقاء في التحالف العربي وخاصة دولة الامارات المتحدة .

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