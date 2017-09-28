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اخبار المحافظات

جمال عبدالناصر يقترض مصاريف زواج إبنته

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شبوه برس - متابعات - القاهرة
الخميس 28 سبتمبر 2017 09:35 مساءً

 

عندما كنت رئيسا لبنك مصر اتصل بي ذات مرة سامي شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر وطلب مني الحضور لمقابلة الرئيس ..

وذهبت وأنا أرتعش وقلت لنفسي لماذا يطلب الرئيس عبد الناصر مقابلتي شخصيا ؟؟!!

وعندما دخلت عليه وهي المرة الأولى التي أقابله في حياتي وجدت في عينيه بريق لم أره في حياتي في أي انسان وله شخصية تهز من أمامه ..

وقال لي اجلس ياحسن ..

فجلست وقلت له : خير يا ريس ..

فقال لي خير ياحسن ثم سألني : لو موظف كبير في الدولة أراد أن يعمل سلفة ( قرض ) من البنك ايه هي الاجراءات ؟ فقلت له ياريس مين ده الموظف اللي سيادتك جايبني هنا وبتوصي عليه شخصيا أكيد شخص يهمك ؟

ففوجئت به يقول : أنا .!!!

قلت له سيادتك ياريس ؟

فقال لي : أيوه مش أنا موظف في الدولة وباخد 500 جنيه مرتب ..

المهم رديت عليه : حاضر ياريس ، وحسبت له القرض طلع 7200 جنيه فقال لي بس أنا عاوز 10000 جنيه علشان هاجوز بنتي وفيه أشياء أخرى تحتاجها عائلتي ..

فقلت له ممكن لما يبقى الشخص مضمون نرفع مبلغ القرض ، وسيادتك رئيس الجمهورية .

وطلبت من جمال عبد الناصر صورة البطاقة العائلية واستمارة طلب قرض موقع منه فأمر عبد الناصر باحضار المطلوب من السكرتارية ثم وقع علي استمارة طلب القرض شخصيا ، فأخذت الأوراق وانصرفت .

وذهبت للبنك وثاني يوم عند الظهر كانت الفلوس جاهزة وتوجهت بهم لمكتب سامي شرف .

جلست لحظات في مكتبه فوجدت المشير عبد الحكيم عامر قادم وكان يعرفني شخصيا ثم قال لي : حسن زكي ؟ بتعمل ايه هنا ؟

فاضطررت اقول له القصة باختصار . فهاج عامر وقال لي : ناصر يستلف !! ده أنا عندي ميزانية في الجيش مفتوحة أعطيه منها ما يريد ، ودخل عامر لعبد الناصر وأنا واقف أنتظر مايسفر عنه لقاءهما ، فوجدت عبد الناصر ينظر من فتحة الباب وأشار لي وقال : تعالى ياحسن .. ووضح أنه رفض عرض عامر له .

فدخلت وأعطيته المبلغ ومعي استمارة استلام النقدية أخذها مني ووقع عليها وسط ذهول عبد الحكيم عامر . وانصرفت بعد أن شكرني كثيرا .. هذا هو عبد الناصر الشريف المخلص .

تخيلوا رئيس الجمهورية يستلف مبلغ علشان يجهز عفش بنته !!!! وتحت يديه أموال الدولة كلها ولكنه كان رئيسا شريفا وأمينا ومخلصا لبلده ..

 

واستكمالا للقصة وبعد حوالي شهرين كان جمال عبد الناصر يشكل الوزارة فوجدت مكتبه يتصل بي : احضر لمقابلة الرئيس وذهبت .. فقابلني جمال عبد الناصر وقال لي أنا مرشحك وزيرا للمالية ايه رأيك ؟ فقلت له بس ياريس أنا عندي 40 سنة يعني لسه سني صغير فقال لي : انت ممتاز يا حسن وقد سمعت عنك كل خير وانا مبسوط منك من يوم القرض فأنت سمعت كلامي ونفذته مباشرة ولم تعرض عليا حلولا أخرى فأخذت عنك انطباع انك انسان جاد ومخلص وشايف شغلك ، وأنا عاوز واحد شايف شغله علشان يظبط لي الميزانية .. وفعلا في أول سنة عملت وزير مالية فيها حققت الميزانية فائض 35 مليون جنيه وكان مبلغ كبير أيامها . رحم الله الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر .

 

 رواها السيد/حسن عباس زكي ..وزير المالية في عهد جمال عبد الناصر

 

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