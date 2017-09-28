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اجراء عمليه الاستلام والتسليم لمدير جمرك ميناء الوديعة ومدير مكتب الهيئة اليمينة للمواصفات والمقاييس بالميناء

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شبوه برس - خاص - الوديعة حضرموت
الخميس 28 سبتمبر 2017 05:20 مساءً

 

جرت بميناء الوديعة البري عملية الاستلام والتسليم لمدير عام جمرك ميناء الوديعة البري الاخ صالح عمر بانصر المعين من محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني  بقرار رقم ( ١٨٩ ) لسنة ٢٠١٧م

 

وقامت لجنة الاستلام والتسليم المشكلة بقرار رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٧م من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والمشكلة من الاخ فهمي محسن العامري مدير عام مكتب الشؤون القانوينة بالوادي والصحراء رئيسا وعضويه الاخ عوض العيجم مدير عام مكتب المالية بوادي حضرموت و الاخ احمد سعيد الجريدي  مدير ادارة الشؤون المالية و الادارية بمكتب جمارك وادي حضرموت  و الاخ عائد صالح بن مهري مدير عام مكتب  وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء بمراجعه العهد والحسابات المالية  للمدير السابق وقيدها  وتسليمها للمدير الجديد الاخ صالح بانصر

 

وقدم مدير عام جمرك ميناء الوديعة الاخ صالح بانصر شكره وتقديره لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني و وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على ثقتهم وشاكرا ومقدرا جهود المدير السابق للمنفذ الاخ عبدالباسط البادع طوال فتره توليه ادارة جمرك المنفذ

 

كما قامت ذات اللجنة وبقرار من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري رقم ( ١٧ )  لسنة ٢٠١٧م بعملية الاستلام والتسليم بين مدير مكتب الهيئة اليمينة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة السلف الاخ فهمي عبدالجليل محمد سيف والمدير الخلف الاخ عادل خالد عبدالرحمن باعباد المعين من قبل محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني رقم ( ١٩٧ ) لسنة ٢٠١٧

 

بدوره اشاد مدير عام ميناء الوديعة البري الاخ مطلق الصيعري بقرارات محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني في إطار ميناء الوديعه والساعية لتطوير العمل في المنفذ شاكرا مدراء الجمرك والهيئة اليمينة للمواصفات والمقاييس بالميناء على جهودهم وعملهم المتفاني في استمرار عمل ميناء الوديعة البري  و موكدا ان ادارة الميناء ستعمل على تذليل وتسهيل كافة الصعوبات امام المدراء الجدد في سبيل تطوير ميناء جمرك الوديعة

 

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