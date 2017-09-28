الحوثيون يحرجون حكومة الشرعية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

تحدثت الشرعية اليمنية خلال الاجتماعات المتواصلة حاليا في جنيف حول حقوق الإنسان عن حصار تعز وتصفه بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب ، وهي الورقة الرئيسية بيد الشرعية في كافة المحافل الدولية منذ سنتين ..

اليوم حكومة الشرعية تحتفل وسط تعز بعرض عسكري – وعلى الفور قدم الحوثيين الفيديو إلى اجتماعات جنيف بحسب مواقع تابعة للانقلابيين .. فهل هذا غباء سياسي من الشرعية أو عمل مقصود ؟

وهل هناك مدينة بالعالم تشكو من حصار وتحتفل بحضور وفد حكومي قدم من خارج المدينة ؟

#عدنان_الأعجم – صحفي

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