الحوثيون يحرجون حكومة الشرعية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف
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شبوه برس - خاص - جنيف
الخميس 28 سبتمبر 2017 05:18 مساءً
تحدثت الشرعية اليمنية خلال الاجتماعات المتواصلة حاليا في جنيف حول حقوق الإنسان عن حصار تعز وتصفه بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب ، وهي الورقة الرئيسية بيد الشرعية في كافة المحافل الدولية منذ سنتين ..
اليوم حكومة الشرعية تحتفل وسط تعز بعرض عسكري – وعلى الفور قدم الحوثيين الفيديو إلى اجتماعات جنيف بحسب مواقع تابعة للانقلابيين .. فهل هذا غباء سياسي من الشرعية أو عمل مقصود ؟
وهل هناك مدينة بالعالم تشكو من حصار وتحتفل بحضور وفد حكومي قدم من خارج المدينة ؟
#عدنان_الأعجم – صحفي
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