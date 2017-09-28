قبيلة محافظ المهرة تمنع لجنة مرتبات الداخية من الوصول إلى شحن

قامت قبيلة محافظ محافظة المهرة محمد بن كده يوم أمس بمنع لجنه المرتبات التابعة لوزارة الداخلية من الوصول الي مديريه شحن وحات لصرف رواتب العساكر التابعين للوزارة وتقطعت لهم في وادي تنهاله

وعلم موقع "شبوه برس" أن اللجنه مكلفه من وزير الداخليه نزلت من عدن للقيام بهذه المهمة وعاد أعضاء اللجنة الي الغيظة مصرين على تسليم الرواتب حسب برنامج عملهم الي شحن حات أولا ثم الغيظة .

وتعاني محافظة المهرة التي لم تصلها نيران الحرب من تسيب وفوضى إدارية وفساد وتهريب .

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