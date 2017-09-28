الإحتلال الإماراتي للجنوب والرئيس هادي

هل يجوز ان نفرط في السيادة ونتنازل عن الوطن للامارات كرد جميل على تدخلها ومشاركتها في التحالف العربي ؟

مهما اختلفنا على الدور الاماراتي في الجنوب الا اننا متفقين على اهمية تدخل التحالف العربي الذي استفاد منه الجنوبيين والشرعية ولكن لا يجوز ان نرد الجميل للامارات من خلال التنازل عن الوطن وسيادته .

نحن نتفق مع من يرفض الاحتلال سواء من الامارات او غيرها لكننا نقول لهم ان الامارات ليست دولة احتلال ولا يمكن للامارات ان تكون دولة احتلال وسيفشل احتلالها ان ارادت ذلك ولن تملك الحجج التي يقدمها من يشرعن تغييب الجنوب بحجة الوطن الواحد والشعب الواحد والجغرافيا الواحدة !

الرئيس هادي ومن منطلق التقريب لا التنفير فأننا نعتبره من اهم السياسيين الذين خدموا القضية الجنوبية ويعود له بعد الله الفضل في ما نعيشه الان من تحول سياسي وعسكري هام لصالح قضيتنا ونتطلع لدور اكبر له في هذا الخصوص .

سننسى الثورة الجنوبية والمقاومة الجنوبية ومسيرة الثورة والانتفاضة وسنعترف ان كل الفضل يعود لهادي فقط بعد الله .

السؤال الان هل يجوز ان نتخلى عن مطلب استعادة الوطن ونتخلى عن اي تحرك للاستفادة من المتغيرات ونتخلى عن وحدة الجنوب وعن عودته كشريك او دوله ونتخلى عن سعينا لاستعادة السيادة وكل ذلك نقدمه كعرفان ورد جميل للرئيس تجاه ما قدمه للجنوب وقضيته ؟

لا احد ضد هادي كجنوبي بل على العكس اصطف الجميع خلفه ونحن لا نجحد بأي دور ايجابي له رغم ان هذا واجبه والخلاف معه هو خلاف سياسي وخلاف مشاريع وهادي له مشروعه الواضح الذي لا يقبل بالجنوب حتى ند وشريك موحد للشمال .

موقف ومشروع هادي هو منذ ما قبل الانقلاب ولم يكذب علينا لكننا نحن من كذبنا على انفسنا واحسنا الظن واعتقدنا ان بعد كل ما حصل له وبعد كل الدمار في الجنوب وتضحيات الجنوبيين سيغير مشروعه واهدافه .

لا يمكننا اجبار هادي على التراجع عن مشروعه وفي المقابل لا يمكن منع الجنوبيين عن البحث على كل ما يخدم مشروعهم .

لا يجوز ان نجامل او نعمل علاقة مع دول على حساب الوطن والشعب وكذلك لا يجوز مجاملة الاشخاص او الاحزاب او الجماعات على حساب الوطن والشعب فالوطنية لا يمكن ان تكال بميكالين .

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