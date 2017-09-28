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اخبار المحافظات

أمن شبوة يضبط شخصين بحوزتهما عبوة ناسفة

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شبوه برس - خاص - عتق
الخميس 28 سبتمبر 2017 04:42 مساءً

 

ضبطت دورية أمنية بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، مساء أمس، شخصين وبحوزتهما عبوة ناسفة.

وقال مصدر أمني لـ"موقع وزارة الداخلية"، إن الشخصين المضبوطين هما، (أ.ص.ح) 30 عاماً، و (ص.ع.ا) 19 عاماً، كانا على متن دراجة نارية في الطريق العام قبل أن توقفهم الدورية الأمنية للاشتباه بهما.

 

وأكد المصدر أن خبير متفجرات تمكن من تفكيك العبوة الناسفة وإبطال مفعولها، وأن العبوة كانت مجهزة لزرعها لاستهداف شخصية أمنية .. مشيراً إلى أنه تم احتجاز الشخصين والتحفظ على العبوة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.

 

 

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