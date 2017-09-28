سياسي جنوبي: ثورة سبتمبر ماتت منذ حكمتها العصبوية الزيدية

قال الكاتب السياسي والمقاوم "صالح علي الدويل باراس" ثورة سبتمبر ماتت منذ حكمتها العصبوية الزيدية

وقال باراس في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" أن اتفاقية جدة التي أنهت حرب الملكية / الجمهورية قد أنهت في الوقت نفسه الهوية الوطنية في الثورة وسلمتها للعصبوية الزيدية .

وقال "باراس" بقيت إرث ميت كل يدعيه ويستثمره حتى اجهز عليه الحوثي وأعطاه رصاصة الرحمة فيما يسميه الحوثي ثورة 21 سبتمبر التي استعادت الطائفية به الحكم من عصبويتها

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