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سفير اليمن في الصين وابن عم وزير الخارجية ينهب مستحقات الطلاب(وثيقة)

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شبوه برس - خاص - اليمن
الخميس 28 سبتمبر 2017 04:00 مساءً

 

رفض السفير محمد عثمان المخلافي سفير اليمن في بكين و ابن عم وزير الخارجية عبدالملك المخلافي صرف مبلغ ثلاثين ألف دولار.

وبحسب الوثائق التي اطلع عليها مأرب برس فإن المبالغ هى عبارة عن مستحقات الطلاب الخريجين وهي قيمة تذاكر العودة والتى كانت السفارة اليمنية قد اخذتها سلفة في وقت سابق من الملحقيه الثقافية لمواجهة مرتبات الموظفين المحليين في السفارة نظرا لتأخر المرتبات الخاصة بهم .

 

وبعد انتظام وصرف مرتبات الموظفين المحليين من قبل وزارة الخارجية وتعزيز السفارة المرتبات السابقة بالموظفين المحليين وجد وفر في السفارة بنفس المبلغ الا ان السفير رافض بأن يصرفه.

وعلى الرغم من ان السفير قد أنهى عامه الأول دون تحقيق اي نتائج تذكر سواء في حل مشاكل الطلاب الدارسين في الصين او غيرها إلا أنه مازال مستمر في عرقلة الطلاب والسطو على مخصصاتهم دون وجه حق بحسب الطلاب.

 

 

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