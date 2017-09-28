إلى الرئيس هادي ... (أنصف الجنوب قبل اكتمال المؤامرة عليك) !!

الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي حفظكم الله

لاشك أنك أكثر الناس دراية من ان الأوضاع السياسية والحربية في الوطن بدأت تأخذ منحى خطير جدا خاصة تجاه شعبكم في الجنوب !

لا أقول هذا وفي نفسي ادنى شيء من العنصرية او الحقد تجاه إخواننا في الشمال فهم السواد الأعظم منهم ذاقوا ويذوقوا ويلات هذه الأوضاع ! لكننا من ناحية أخرى نرى ونلمس وحدة صفهم وكلمتهم لدرجة ان الكثير منهم وخاصة الأحزاب السياسية والقيادات العسكرية التي محسوبة على الشرعية أصبحت تقترب وتلتقي مع الانقلابيين في رسم الكثير من خطوطها السياسية والعسكرية حتى بلغ الامر ببعض من الاخوة السياسيين الشماليين ان يلوحوا تجاهكم بإجراءات بالتأكيد لن يتجرا أحد منهم بالمجاهرة بها لولا ان هناك عمل وتنسيق سياسي لهم وبينهم ولا يستبعد ان يكن له صلة وتواصل بأطراف إقليمية ودولية ! هدفه واضح يتجلى في الخلاص منكم ! وبالإضافة الى ما يعانيه شعبكم وأهلكم في الجنوب الذي تعلمون أيضا علم اليقين انهم عاشوا استقلالهم وحياتهم وانتم معهم عاشوها يناضلوا ويجاهدوا بالغالي والرخيص من أجل تحقيق ( الوحدة اليمنية ) التي أيضا تعلموا انها واجهت نفس المؤامرة والانقلاب الذي واجهتموه حتى وان عرفتم ذلك متأخرا لكنكم علمتموه فخامة الرئيس !

ولهذا وإشارة الى ما ذكرته أعلاه من ان شعبكم في الجنوب يتعرض لخطر كبير خلال هذه المرحلة والخطر ابتدأ بكم انتم فخامة الرئيس ! وما بعض التصريحات والمؤشرات الأخيرة إلا استئناف لمواصلة عمل سابق ربما أخرته احداث وظروف سياسية كالانتخابات الامريكية تحديدا ! التي لا يعتقد أحد ان نتائجها ستغير أي عمل او مخطط عملت بموجبه الإدارة الامريكية ( كمبادرة كيري )

وقد شهدت الأيام الماضية تصريحات سياسية وإقليمية أشارت الى ان الحسم العسكري لا يكفي لأنهاء مشكلة اليمن !

ومن هنا يا فخامة الرئيس لازال الكثير من أبنا شعبكم في الجنوب يأمل منكم ان تتعاطوا مع الظروف الحالية بجراءة ووضوح وذلك من خلال طرح القضية الجنوبية وإبرازها والانتصار لعدالتها وانتم لازلتم على رأس السلطة الشرعية لليمن شمال وجنوب !

فخامة الرئيس مهما اختلف معك أيا من ابنا الجنوب فكن على ثقة انه ليس إلا خوفا من ان تتم المؤامرة عليك انت قبل الجنوب ! وأنت شخص أما الجنوب وقضية شعبه فبالتأكيد ستظل حاضرة في أي ظروف ولن تموت ولن يستطيع أحد ان ينهيها ! لكنها صحيح قد تتأثر وقد تتأخر ان نجحوا في ابعادك تحت أي حل سياسي او مسمى !

وهذا يا فخامة الرئيس ما جعل الكثير يطالبكم باتخاذ خطوات سياسية عملية لمناصرة حق شعبكم في الجنوب كما تناصرون حق شعبكم في الشمال وانتم تتحملون المسؤولية الكاملة عن الشعبين !

فخامة الرئيس اعمل وناضل من أجل حق الشمال قبل الجنوب ! لكن مؤكد فخامة الرئيس مهما عملت بمجرد ان تبدأ بخطة عملية لانتصار الحق الجنوبي فهم سيظهرون مؤامرتهم ضدك علنا مع انهم يتآمرون عليك سرا ! وهنا لا فرق إلا انهم في ( سرهم وعلانيتهم يتآمرون عليك ) فهل ستحمل لنا الأيام القادمة وتظهر رئيس يناضل من أجل احقاق الحق لشعبين ورفع الظلم عنهم والمعاناة التي طالت من نظام كما قال في خطابه الشهير المشير " علي محسن الأحمر " قبل أعوام من انه مارس (الاستبداد في الشمال والاستعمار في الجنوب ) !!

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