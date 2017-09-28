إستشهاد 8 من المقاومة الجنوبية بالمخا في هجوم لمليشيا الإنقلابيين (أسماء)
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شبوه برس - خاص - المخا
الخميس 28 سبتمبر 2017 08:50 صباحاً
استشهد 8 من افراد المقاومة الجنوبية يوم الاربعاء بهجوم لميلشيا الانقلابيين الحوثي والمخلوع بالمخا.
وقالت الأنباء ان الهجوم شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على مواقع المقاومة اسفر عن مقتل 8 اشخاص واصيب تاسع.
ودارت اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.
اسماء القتلى وهم :
الشهيد /لطفي علي صالح علي
الشهيد /رضوان قائد علي عبدالله
الشهيد /عادل عبده جمعان صالح
الشهيد/محمد مقبل عوض
الشهيد/وليم جميل علي
الشهيد/وجدان بدر حسن
الشهيد/محسن قائد مانع محسن
الشهيد /وليد رفيق عبدالله سعيد
أسم أحد الجرحى
شكري ابراهيم عوض
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