إستشهاد 8 من المقاومة الجنوبية بالمخا في هجوم لمليشيا الإنقلابيين (أسماء) استشهد 8 من افراد المقاومة الجنوبية يوم الاربعاء بهجوم لميلشيا الانقلابيين الحوثي والمخلوع بالمخا. وقالت الأنباء ان الهجوم شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على مواقع المقاومة اسفر عن مقتل 8 اشخاص واصيب تاسع. ودارت اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين. اسماء القتلى

الحزام الأمني يلقي القبض على خبير متفجرات في القاعدة بأبين القت قوات الحزام الأمني في القبض على قيادي بارز وخبير متفجرات بتنظيم القاعدة , يوم أمس الاربعاء , في المنطقة الوسطى محافظة ابين . وقالت مصادر محلية ان قوات التدخل السريع القبض على القيادي في تنظيم القاعدة الخضر احمد حسين الملقب (الدرملي) في مداهمة لمنزله في مفرق امحميشة

مصدر أمني بحزام يافع يكشف تفاصيل عملية ‘‘جبل اليزيدي‘‘ ومصرع القيادي بالقاعدة أحمد عبدالنبي قال مصدر مسئول بقوات الحزام الامني بمديريات يافع لعدن لنج تفاصيل عملية جبل اليزيدي الامنية والتي ادت لمصرع قيادي في تنظيم القاعدة واعتقال نجله . المصدر بالحزام نفى ان يكون القتيل أحمد عبدالنبي قتل إثر مداهمة الحزام لمنزله مباشرة مؤكدا ان عبدالنبي قتل اثر اشتباكات مسلحة

‘‘الهلال الأحمر الإماراتي‘‘ يوقع اتفاقية صيانة وإعادة تأهيل مرافق ثانوية تريم بحضرموت. وقعت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اتفاقية صيانة وإعادة تأهيل صالة الاجتماعات والمرافق الصحية بثانوية تريم. وقع الاتفاقية عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت نيابة عن الهيئة مع أحمد محفوظ بارفيد