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الحزام الأمني يلقي القبض على خبير متفجرات في القاعدة بأبين

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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الخميس 28 سبتمبر 2017 08:48 صباحاً

 

القت قوات الحزام الأمني في القبض على قيادي بارز وخبير متفجرات بتنظيم القاعدة , يوم أمس الاربعاء , في المنطقة الوسطى محافظة ابين .

وقالت مصادر محلية ان قوات التدخل السريع القبض على القيادي في تنظيم القاعدة الخضر احمد حسين الملقب (الدرملي) في مداهمة لمنزله في مفرق امحميشة بمدينة العين بمديرية لودر .

 واضافت المصادر ان الدرملي يعد من اهم خبراء المتفجرات لتنظيم القاعدة في أبين , ومتهم بتجهيزات الاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والعبوات المتفجرة وتفجيرها عن بعد .

وتنفذ قوات الحزام الأمني وبدعم من التحالف العربي حملة لتعقب عناصر القاعدة في أبين .

 

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