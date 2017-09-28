الحزام الأمني يلقي القبض على خبير متفجرات في القاعدة بأبين
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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الخميس 28 سبتمبر 2017 08:48 صباحاً
القت قوات الحزام الأمني في القبض على قيادي بارز وخبير متفجرات بتنظيم القاعدة , يوم أمس الاربعاء , في المنطقة الوسطى محافظة ابين .
وقالت مصادر محلية ان قوات التدخل السريع القبض على القيادي في تنظيم القاعدة الخضر احمد حسين الملقب (الدرملي) في مداهمة لمنزله في مفرق امحميشة بمدينة العين بمديرية لودر .
واضافت المصادر ان الدرملي يعد من اهم خبراء المتفجرات لتنظيم القاعدة في أبين , ومتهم بتجهيزات الاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والعبوات المتفجرة وتفجيرها عن بعد .
وتنفذ قوات الحزام الأمني وبدعم من التحالف العربي حملة لتعقب عناصر القاعدة في أبين .
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