مصدر أمني بحزام يافع يكشف تفاصيل عملية ‘‘جبل اليزيدي‘‘ ومصرع القيادي بالقاعدة أحمد عبدالنبي
قال مصدر مسئول بقوات الحزام الامني بمديريات يافع لعدن لنج تفاصيل عملية جبل اليزيدي الامنية والتي ادت لمصرع قيادي في تنظيم القاعدة واعتقال نجله .
المصدر بالحزام نفى ان يكون القتيل أحمد عبدالنبي قتل إثر مداهمة الحزام لمنزله مباشرة مؤكدا ان عبدالنبي قتل اثر اشتباكات مسلحة .
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نفى المصدر حدوث مداهمة مباشرة للمنزل موضحا انه تم التفاوض معه قبل ذلك لتسليم نفسه وهو ما رفضه وباشر باطلاق النار على القوة العسكرية ما ادى لسقوط 3 من افراد القوة التابعة للحزام .
واردف المصدر ان الاشتباكات ادت الى مقتل المطلوب الامني واعتقل ابنه بينما يتم الان تتبع 3 اخرين من اشقاءه .
واوضح ان القوة الامنية لم تتحرك للموقع الا بعد وساطات طويلة امتدت لاكثر من شهر من اجل ان يسلم المطلوب نفسه من دون الحاجة لاعتقاله بقوة عسكرية .
واشار الى ان احدى اشقاءه سلم نفسه بالسابق وحافظ على حياته .
ودعا المصدر في ختام تصريحه اي شخص مطلوب لتسليم نفسه , دون اللجوء للعنف معتبرا ان مقاومة الحزام الامني عمل غير مقبول و ستكون نهايته وخيمة