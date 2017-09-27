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مصدر أمني بحزام يافع يكشف تفاصيل عملية ‘‘جبل اليزيدي‘‘ ومصرع القيادي بالقاعدة أحمد عبدالنبي

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شبوه برس - خاص - يافع
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:53 مساءً

 

قال مصدر مسئول بقوات الحزام الامني بمديريات يافع لعدن لنج تفاصيل عملية جبل اليزيدي الامنية والتي ادت لمصرع قيادي في تنظيم القاعدة واعتقال نجله .

المصدر بالحزام نفى ان يكون القتيل أحمد عبدالنبي قتل إثر مداهمة الحزام لمنزله مباشرة مؤكدا ان عبدالنبي قتل اثر اشتباكات مسلحة .

و

نفى المصدر حدوث مداهمة مباشرة للمنزل موضحا انه تم التفاوض معه قبل ذلك لتسليم نفسه وهو ما رفضه وباشر باطلاق النار على القوة العسكرية ما ادى لسقوط 3 من افراد القوة التابعة للحزام .

واردف المصدر ان الاشتباكات ادت الى مقتل المطلوب الامني واعتقل ابنه بينما يتم الان تتبع 3 اخرين من اشقاءه .

واوضح ان القوة الامنية لم تتحرك للموقع الا بعد وساطات طويلة امتدت لاكثر من شهر من اجل ان يسلم المطلوب نفسه من دون الحاجة لاعتقاله بقوة عسكرية .

واشار الى ان احدى اشقاءه سلم نفسه بالسابق وحافظ على حياته .

ودعا المصدر في ختام تصريحه اي شخص مطلوب لتسليم نفسه , دون اللجوء للعنف معتبرا ان مقاومة الحزام الامني عمل غير مقبول و ستكون نهايته وخيمة

 

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