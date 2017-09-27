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‘‘الهلال الأحمر الإماراتي‘‘ يوقع اتفاقية صيانة وإعادة تأهيل مرافق ثانوية تريم بحضرموت.

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شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:48 مساءً

  

وقعت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اتفاقية صيانة وإعادة تأهيل صالة الاجتماعات والمرافق الصحية بثانوية تريم.

 وقع الاتفاقية عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت نيابة عن الهيئة مع أحمد محفوظ بارفيد مدير الثانوية.

     

و أكد رئيس فريق الهلال بحضرموت أن مشروع الصيانة وإعادة التأهيل يأتي في إطار دعم الهيئة للتعليم في حضرموت والمناطق اليمنية المحررة ويعد أحد المشاريع التي ترعاها وتتبناها الهيئة في تلك المناطق.

   

ونوه الجابري إلى أن الهيئة تبحث حاليا العديد من الدراسات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية والتي تعتزم تأهيلها عبر الصيانة وإعادة التأهيل وحتى التشييد مع مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني للسكان.

   

من جانبه شكر مدير الثانوية .. الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الدعم والاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظات اليمنية المحررة خصوصا محافظة حضرموت.. ونوه بالفوائد المرجوة من المشروع وما سيعود به على التعليم بمديرية تريم.

 

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