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المجلس الانتقالي الجنوبي ونشطاء جنوبيون شاركوا في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف .

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شبوه برس - خاص - جنيف
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:44 مساءً

 

شارك رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧م بمعية المستشار عبدالرحمن المسيبلي و الناشط السياسي والإعلامي نصر العيسائي و د. فندي مرقشي و السفير علي عبدالله البجيري و الناشط علي طالب.

وتحدث "د.عيدروس النقيب"في كلمة هامة  في ندوة خاصة عن القضية الجنوبية وحقوق الإنسان في جنوب اليمن تطرق إلى ملف حقوق الإنسان في اليمن الجنوبي والجرائم المرتكبة من قبل منظومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقوى المتحالفة معه قديما وحديثا ممثلة بالحوثة  منذ الغزو الأول 1994 وما تعاقب من أحداث حتى الحرب الثانية ضد الجنوب 2015م ..

واستعرض أيضاً الأحداث السياسية ورؤية المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه العملية السياسية ورؤية العمل في آليته،وذكر أن المجلس الانتقالي يبحث عن قواسم مشتركة بالعمل مع الأطراف الجنوبية الأخرى التي تؤمن بعدالة القضية الجنوبية.

وتحدث في الندوة الناشط "عبدالرحمن المسيبلي تحدث عن حقوق الإنسان في جنوب اليمن وجرائم،استعرض مجمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وملفات الجرائم المرتكبة من قبل منظومة عفاش والحوثة وتحالفهما منذ بدء الوحدة بين شطري اليمن عام1990 وحتى اللحظة..

 

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