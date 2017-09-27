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في خطوة تستهدف النفط والغاز في محافظات الجنوب.. انفصال مأرب عن الجمهورية باستحواذها على موارد المركزي بعدن

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شبوه برس - متابعات - عدن
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:03 مساءً

 

أصدرت "الشركة اليمنية للغاز" التابعة لوزارة النفط والمعادن تعميماً أمس يمنع أصحاب محطات الغاز العاملة في المحافظات الجنوبية، وبالذات عدن وحضرموت وشبوة والمهرة من دفع أي أموال عبر فروع البنوك المركزية في المحافظات وأبلغتهم بتوريد الأموال مباشرة إلى مركزي مأرب.

 

وصادف صدور القرار في الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 26 سبتمبر في الشمال.

 

التعميم الصادر بتاريخ 26/9/2017 بمرجع م.ع.36804/9 جاء في نصه: "نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.. وتسهيل عملية الترحيل اولاً بأول إلى حسابات المحطات يتم توريد قيمة مسحوباتكم من الغاز عبر البنك المركزي مأرب حساب رقم (0178005-1001) فقط.

 

ولن تقبل أي توريدات عبر فروع البنك المركزي (شبوة - سيئون - المكلا - عدن - المهرة) وذلك ابتداء من تاريخ هذا التعميم، "وحمل التعميم توقيع مدير مكتب التنسيق".

 

الجدير بالذكر أن سعر أسطوانة الغاز للطبخ المنزلي (20 لترا) ارتفع خلال الأيام الماضية من 3000 إلى 5000 ريال في عدن والمحافظات الجنوبية، بينما شهدت الأسعار العالمية انخفاضا حادا، حيث يتراوح سعر الأسطوانة (20 لترا) ما بين ما يعادل401 ريال يمني في أرخص دولة وهي الجزائر و 2670 ريالاً في أوكرانيا التي تسورد كل استهلاكها من الغاز من الخارج.

*- الأيام

 

 

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