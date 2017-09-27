العدنية ‘‘عيشة عرور‘‘ أول امرأة تقود سيارة في جزيرة العرب لم تسجل عليها مخالفات مرورية

تداول ناشطون صورة تظهر إمرأة وهي تقود السيارة في مدينة عدن، مشيرين أن صاحبة الصورة هي أول إمرأة عربية تقود السيارة في الجزيرة العربية في منتصف القرن الماضي.

في الصورة تظهر السيدة "عيشة عرور" من مدينة عدن عاصمة الجنوب العربي ، وهي تقود سيارة في تاريخ قديم، يقال انها التقطت في الربع الاول من القرن الماضي.

كما تظهر “عرور” في جانب الصورة الآخر وهي بسن متقدم تحمل شهادات تقديرية حصلت عليها من ادارة مرور عدن في العام 2006، حيث انها لم تسجل خلال نصف قرن من عملها كسائقة تاكسى أى مخالفة مرورية.

بالاضافة الى انه تم تكريم اول امرأة تقود السيارة في الجزيرة العربية أكثر من مرة، وسميت محطة عيشة في عدن باسمها وتوفيت السيدة عيشة عرور في اواخر العام 2013م،

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