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اخبار المحافظات

الجمهوريون نصفهم مع الانقلابيين .. الجنوب أثبت أن واحدية الثورة اليمنية كذبة كبرى

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شبوه برس - خاص - تعز
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 01:48 مساءً
احتفالات جيش الشرعية في تعز المحاصة كما يروج

 

قال الكاتب السياسي البارز الجنوبي لطفي شطارة إن الجنوب أثبت للعالم أن واحدية الثورة اليمنية كذبة كبرى".. مؤكدا ان ثورة الـ26 من سبتمبر (أيلول) 1962م، تم الانقلاب عليها بثورة الـ21 من نفس الشهر ولكن في العام 2014م".

 

وقال شطارة في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص في فيسبوك "سبتمبر الانقلاب 62 انتهى بسبتمبر الانقلاب 2014، الجمهوريون نصفهم مع الانقلابيين ونصفهم اما فروا للخارج واما حانبين منذ أكثر من عامين في جبهة نهم".

 

وقال شطارة وهو رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي "أكذوبة واحدية الثورة اليمنية التي تغنى بها الوحدويون طويلا كشفهما انقلاب 2014 وحرب 2015 على الجنوب، التي أكدت وبما لا يدع مجالا للشك أن الجنوب جنوب والشمال شمال ، وما الوحدة الا كذبة ككذبتهم التي سوقوها سنينا أن ثورثي سبتمبر في الشمال وثورة أكتوبر في الجنوب واحدة".

 

 وقال "الحرب الاخيرة وانتصار الجنوبيين لقضيتهم وارضهم حسمت كل

تلك الاكاذيب وتسويقهم طويلا لتاريخ مزور ".

 

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