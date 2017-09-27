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اخبار المحافظات

فهمنا يا معمري ... ماذا يجري في تعز !!؟

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:30 صباحاً

 

الآن خبرونا تعز محررة او محاصرة .. اذا محاصرة كيف أعضاء من الحكومة احتفلوا وبعرض عسكري كبير وسط المدينة ولم يعترضهم او يهاجمهم الانقلابيين ويفسد مهرجانهم .. فهمنا يا معمري مو الخبر مدكي عند البنك المركزي بعدن للمطالبة بالمرتبات والحكومة تبترع بتعز بذكرى 26 سبتمبر ..

كيف المدينة محاصرة وهذا الجيش يستعرض وسطها ولا يحررها.. فهمونا ماذا يجري في تعز بين الشرعية والانقلابيين؟ ، هل تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف وإبقاء الحرب الى ما لا نهاية بدون حلول لحسم عسكري او حل سياسي ..

تعز مثل أب والبيضاء تعايش بين الانقلابيين والشرعية .. كل ما اطالت الحرب كل ما تتكشف للعالم الوجه الآخر أن الحرب كانت وماتزال بين شمال وجنوب وبأوجه مختلفة.

لطفي شطارة

 

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