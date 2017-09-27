قيادي في الحراك الجنوبي يدعو الحضارم إلى الإلتفاف حول البحسني ودعمه حتى لايصير فريسة للشرعية الواهمة

قال الدكتور فايز المسجدي القيادي في الحركة الثورية التحررية الجنوبية الداعية للتحرر والاستقلال في تصريح خص به شبكة "تاربة اليوم" انه يستوجب علينا جميعا كافة معشر الحضارم بساحل ووادي حضرموت الوقوف صفا واحدا الى جانب اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية

ودعا القيادي الجنوبي كافة الجماهير بمحافظة حضرموت الى الاصطفاف خلف القيادة السياسية بالمحافظة ادراكا منا بوجوب ذلك وسعيا منا لإفشال مخطط الشرعية الفاشلة التي تسعى جاهدة لتضييق الخناق على المحافظ الذي يسعى لانتزاع حقوق حضرموت كاملة غير من منقوصة منها

وقال القيادي المسجدي: ان وقوفنا ايضا ودعم البحسني يأتي من منطلق حرص الجماهير الحضرمية والثقة المطلقة في القائد البحسني وحتى لايقع فريسة لذئاب الشرعية الواهمة بمحاولة افشاله وتخسر حينها حضرموت احد رموزها الوطنية كما خسرت اللواء بن بريك من قبل ثم تتسيد عصابات الشمال الاصلاحية والعفاشية والحوثية التي تتفق على نهب خيرات الجنوب عامة وحضرموت على وجه الخصوص وان اختلفت رؤاهم

واكد المسجدي ان اللعبة الحقيرة التي تخطط لها الشرعية اليمنية تجاه حضرموت والجنوب عامة باتت مكشوفة وان حبل كذبها قصير مؤكدا انها الى زوال وان الارادة الشعبية منتصرة في اخر المطاف

كما دعا الدكتور المسجدي ايضا الجماهير بحضرموت الى دعم ومساندة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة والجنوب الذي قال انه يعمل بصمت لتاسيس دعائم الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة التي تلوح بوادر اعلانها في الافق قريبا مؤكدا ان حلم الوحدة والاقلمة اليمنية محكوم عليه بالفشل لانه لايمثل ارادة وتطلعات شعب الجنوب وان العودة اليهما يعتبر من سابع المستحيلات

واختتم القيادي بالحراك الجنوبي حديثه بالترحم على الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم تراب الجنوب الغالي؛ مؤكدا عزم القيادة على مواصلة مشوار نهجهم القويم ولن تحيد عن حلمهم المتمثل في الاستقلال التام للجنوب واعلان دولته في القريب القادم باذن الله

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