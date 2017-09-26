قضاة الجنوب يدعون إلى إيقاف أي تعيينات أو تشكيلات قضائية عليا إلا بعد إقرار التسويات في الدرجات ..

قررت لجنة التواصل القضائية الجنوبية دعوة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بإيقاف إجراء أي تعيينات أو تشكيلات في هيئات القضاء العليا إلا بعد إقرار التسويات لجميع القضاة ، وإعطاء كل قاض درجته المستحقة حتى لا يحرم قضاة الجنوب من التعيينات الجديدة المزمع إجرائها في الوظائف القضائية العليا .

جاء ذلك في بيان صادر عن أول اجتماع لها عقدته لجنة التواصل أمس الإثنين في العاصمة عدن تناولت فيه جملة من القضايا أبرزها الأوضاع الراهنة لنادي قضاة الجنوب وفي مقدمتها انقضاء فترة الأربع سنوات للمكتب التنفيذي .

وفيما يلي نص البيان :

عقدت لجنة التواصل القضائية الجنوبية

أول اجتماعاتها في العاصمة عدن يوم الاثنين الموافق 25سبتمبر2017م ..

وقداستعرضت كافة المسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعها ، جرت خلاله مناقشات مستفيضة ومسئولة .

لقدوقفت اللجنة في اجتماعها المنعقداليوم

أمام أوضاع نادي قضاة الجنوب القائمة حاليا ومنها انقضاء فترة الأربع سنوات للمكتب التنفيذي المنصوص عليها في المادة (12) من نظام النادي الأساسي لانتخاب مكتب تنفيذي يحل محل المكتب الذي انقضت فترة عمله وعدم القيام بدعوة الجمعية العامة للانعقاد وانتخاب مكتب تنفيذي جديد .

كما وقفت اللجنة أمام ما تبادر إلى أسماع القضاة عن عزم مجلس القضاء الأعلى على تشكيل هيئات السلطة القضائية العليا وتخليه عن واجبه في اقرار التسويات لجميع القضاة المستحقة قانونا والذي سبق وأن وعد بإقرارها ولكنه تخلى عن ذلك ، ممايعني حرمان من القضاة الجنوبيين المستحقين في شغل هذه الوظائف القضائية العليا نتيجة لتدني درجاتهم القضائية مقارنة بزملائهم القضاة في المحافظات الشمالية ..

وبناء على كل ماذكر فقدقررت اللجنة اتخاذ القرارات التالية :-

1.توجيه مذكرة لرئيسة النادي بخصوص دعوة الجمعية العامة لنادي قضاة الجنوب لعقد المؤتمر الثاني ، كون الفترة المحددة للمكتب التنفيذي قد انقضت وإفادة اللجنة بالموافقة من عدمها خلال عشرة (10) أيام من تاريخ يومنا هذا.

2 .على المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي القيام بواجبه بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بعدم إجراء أي تعيينات أو تشكيلات في هيئات القضاء العليا إلا بعد أن يتم إقرار التسويات لجميع القضاة وإعطاء كل قاض درجته المستحقة

حتى لايحرم قضاة الجنوب من التعيينات الجديدة المزمع إجرائها

في الوظائف القضائية العليا ، وعلى المكتب التنفيذي لقضاة الجنوب عدم التخلي عن مسؤلياته المقرة في النظام الأساسي بمتابعة المجلس لحقوق القضاة في التسوية حتى يتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد وعدم التأخير في هذا الأمر .

3. تعتبرلجنة التواصل القضائي في حالة انعقاد دائم ..

صادرعن لجنة التواصل لقضاة الجنوب في العاصمة عدن

الإثنين 25سبتمبر2017م

من : فضل حبيشي

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