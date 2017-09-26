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اخبار المحافظات

جمهورية مأرب الإخوانية ترفض التعامل مع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة (وثيقة)

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شبوه برس - خاص - مأرب اليمن
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 05:41 مساءً

 

في جمهورية مأرب التابعة لحركة الإخوان المسلمين في اليمن دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر فرع البنك المركزي في محافظة مأرب .

وقالت الشركة في بيان وزعته على المحطات انها لن تقبل أي توريد لفروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية .

 

وأضافت الشركة في بيانها ان على مالكي المحطات توريد قيمة محسوباتهم  عبر البنك المركزي في محافظة مأرب مؤكدها رفضها توريدها عبر فرع البنك المركزي في (شبوة – سيئون –المكلا – عدن – المهرة) .

 

ودعا البيان مالكي المحطات الى الالتزام بالقرار وعدم التوريد الى  فروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية المذكورة.

الجدير بالذكر ان  محافظة مأرب رفضت توريد إيرادات الغاز النفط عقب نقل البنك المركزي الى محافظة عدن .

 

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