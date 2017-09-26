القميري رئيساً للمجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة و(19) عضواً يمثلون المحافظة في الجمعية الوطنية للمجلس

أثمرت عدد من اللقاءات التشاورية لأبناء محافظة المهرة إلى تشكيل المجلس الانتقالي للمحافظة في لقاء ختامي عقد في مدينة الغيظة يوم أمس الاثنين 24/9/2017، وتكون المجلس من (51) عضواً برئاسة سالم علي القميري، واختيار (19) عضوا كممثلين للمحافظة إلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي.

وفي اللقاء أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمين صالح بالدور الريادي الذي تميزت به محافظة المهرة، والبصمات الواضحة والهادفة لأبنائها في سبيل انتصار القضية الجنوبية.

مبينا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الجنوب استدعت ايجاد الكيان السياسي المعبر عن إرادة الشعب والتي افضت إلى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي مستعرضاً المراحل التي مر بها المجلس منذ تأسيسه إلى يومنا هذا وأن طريق بناءه لم يكن ولن يكون مفروشاً بالورود، لكنه محفوفاً بالصعاب والمخاطر والتي تستدعي من الجميع استشعار المسؤولية وضرورة الإلتفاف حول هذا المجلس لضمان نجاحه نحو تحقيق تطلعات شعب الجنوب الأبي . موضحاً أن المجلس يسير بخطوات ثابتة ومدروسة وأن قادم الايام ستكون مبشرة.

كما أكدت مداخلات وآراء الحاضرين على ضرورة التحلي بالروح والأخلاق الثورية التي يجب أن تكون العامل المساعد والأساس في عملية تشكيل واختيار الأشخاص الذين لا بد أن يمثلوا صفوة المجتمع وكفاءاته، ومن رموز الثورة ومناضليها وشبابها، وبما يضمن التمثيل العادل للجميع من خلال ايجاد كفاءات قادرة على مواكبة مجريات الأحداث والنجاح في المهام الموكلة إليهم.

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