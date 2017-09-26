الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أدوية علاجية ومحاليل غسيل على مراكز غسيل الكلى في شبوة.

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم أدوية علاجية ومحاليل غسيل الكلى للمرضى المصابين بالفشل الكلوي والمقدمة لمراكز غسيل الكلى بمدن ميفعة وعتق وبيحان في محافظة شبوة ضمن حملة الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب اليمني وتوفير أهم الإحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء على مرضى الفشل الكلوي ومساعدتهم عبر تزويد مراكز الغسيل الكلوي بأهم الإحتياجات العلاجية من الأدوية ومحاليل الغسيل وتوفير أهم الإحتياجات الطبية والفنية في المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال ان الهيئة تكثف من عملها الإنساني في محافظة شبوة عبر تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والعلاجية للأهالي والأسر المعوزة بالمحافظة لتلبية إحتياجات المرضى في ظل الوضع الإنساني والإقتصادي المتدهور الذي يعانية معظم السكان .. منوهاً بأن تقديم الدعم الصحي للمواطنين والمراكز والمنشآت الصحية يحظى بالأولوية ضمن خطة عمل الهيئة في شبوة بإعتباره واجب إنساني وأخلاقي يجسد روح الإخاء بين البلدين الشقيقين خاصةً في هذه الظروف التي يمر بها اليمن.

وعقب التدشين تفقد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أقسام مركز الغسيل بعتق ومرضى الفشل الكلوي .. وثمنا الجهود التي يبذلها القائمون على مراكز غسيل الكلى من أجل تذليل العوائق وتلبية إحتياجات المرضى رغم الصعوبات التي تشهدها مؤسسات الدولة جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإنقلابية منذ ثلاثة أعوام.

وأشاد عبدربه هشله ناصر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة بالدعم السخي والمتميز الذي تقدمه دولة الإمارات حكومةً وشعبا للشعب اليمني ولمحافظة شبوة على وجه الخصوص وخاصة المساعدات الصحية والطبية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحرب.. مؤكداً أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الاشقاء في دولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر الذين كانوا السباقين في دعم ومساعدة أهالي اليمن في كل المراحل والظروف.

وأشار الى أهمية الأدوية النوعية ومحاليل غسيل الكلى التي تم توزيعها اليوم في استمرارية عمل مراكز الغسيل العلاجية بالمحافظة وفي المراكز المتخصصة وتقديم خدماتها الطبية للمرضى.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر علي المرزقي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة ان محاليل غسيل الكلى التي تتضمنها هذه الشحنة من الادوية ستوزع على مراكز غسيل الكلى في كل من عتق وعزان وبيحان لتلبية إحتياجات المراكز لمدة شهر كامل.

وثمن المرزقي الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الذي كان له الدور الأبرز في دعم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وصيانتها وإعادة تأهيلها لضمان إستمراريتها في تقديم خدماتها الطبية بذات مستوى الخدمات.

حضر التدشين وكيل محافظة شبوة أحمد صالح عبدالحبيب ورئيس مؤسسة شبوة للتنمية الدكتور ناصر امذيب بن مسلم ومدير مركز غسيل الكلى بعتق احمد بن سماء وعدد من الكوادر الإدارية والصحية بالمحافظة.

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